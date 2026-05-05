Русская надпись "воскресла" на киевском театре? В учреждении уже отреагировали, обновлено (фото)

В столице разгорелся скандал из-за мемориальной доски

В центре Киева на фасаде Национального академического драматического театра имени Леси Украинки открыли текст мемориальной доски на русском языке. Он был скрыт еще в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Соответствующее фото опубликовала гражданская организация "Деколонізація.Україна" в официальном аккаунте в соцсети Х.

"Уже не актуально убрать все российское? Этот текст должен быть немедленно демонтирован", – отмечается в сообщении.

Дословно приводим текст таблички, которая возмутила украинцев: "В 1938-1954гг. художественным руководителем государственного русского драматического театра им.Леси Украинки работал видный советский режиссер, народный артист СССР Константин Павлович Хохлов (1885-1956)".

Табличка на драмтеатре имени Леси Украинки. Фото: Decolonizator

Что говорят в театре

В заведении ответили на запрос "Телеграфа" и заявили, что информация об открытии таблички администрацией театра не соответствует действительности.

"Все русскоязычные элементы или надписи в театре были демонтированы, заменены или закрыты накладками с момента полномасштабной войны. Наличие русскоязычных надписей на здании и внутри театра является для нас неприемлемым. Позиция театра была отчетливо выражена в начале полномасштабного вторжения. Театр изменил название, полностью изменил репертуар и перешел на украинский язык", — говорится в сообщении.

Но именно этот барельеф демонтировать нет технической возможности, поскольку это разрушит колонну и фасад здания. Поэтому учреждение установило накладки.

"Однако периодически накладки срывают неизвестные посторонние лица. По состоянию на сегодняшний день найдено альтернативное накладкам решение. Надеемся, что оно сработает", — пояснили в театре.

