Сосиски в "АТБ" подешевеют почти вдвое: сколько можно сэкономить с 6 мая

Ценник снизится более чем на 30 гривен

В "АТБ" с 6 мая ожидается новая волна скидок на популярные продукты. Среди них будут сосиски из индейки, на которых можно сэкономить почти половину.

Об этом сообщают в видео, обнародованном пользователем под ником "novini_znizhok_" в "Тhreads". Приятная акция продлится до 12 мая.

Среди попавших под скидки товаров — сосиски 215 г Indykpol из индейки с твёрдым сыром, копчёные, приготовленные на пару. На видео можно увидеть акционную цену: без скидки продукт стоит 66 гривен, в то время как в период акции его можно будет приобрести за 35 гривен.

Таким образом, скидка будет составлять около 50%, а экономия – 31 гривну на одной упаковке. Акционные предложения будут действовать в течение недели с 6 по 12 мая.

Поэтому покупателям лучше не спешить с покупкой, а дождаться старта акции 6 мая, чтобы воспользоваться более выгодной ценой.

