"Я рыдала": выступление Мики Ньютон в Киеве впервые за 14 лет довело фанов до слез (видео)
40-летняя певица вживую исполнила украинские версии хитов
Певица Мика Ньютон впервые за 14 лет вернулась на украинскую сцену. Артистка стала одной из участниц фестиваля "Покоління" в Киеве, где 30 мая исполнила свои известнейшие хиты и вызвала настоящий шквал эмоций у публики.
Во время выступления Ньютон спела легендарную композицию Angel, с которой представляла Украину на Евровидении в 2011 году. Кроме того, певица исполнила свои популярные русскоязычные песни в украинском переводе, что особенно тепло восприняли зрители.
Встреча с киевской публикой оказалась для артистки очень эмоциональной. В соцсетях, в частности в Threads, украинцы активно делятся впечатлениями от ее возвращения на сцену. "Я рыдала 😭", — написала одна из пользовательниц.
"От этого вокала и песен мурашки, как впервые. Какая она 😍", — поделилась другая. Также поклонники оставляли комментарии: "Боже, какой голос 😭💓🔥🔥🔥💜❤️🔥❤️🔥❤️🔥, какая она красавица", "Как круто на украинском!" и "Эти песни возвращают в такие беззаботные времена".
Долгое время Мика Ньютон не давала концертов в Украине. За это время она переехала в США, где продолжила заниматься музыкой после участия в "Евровидении". С началом полномасштабной войны артистка не раз открыто высказывалась в поддержку Украины.
После долгого перерыва артистка впервые дала концерты в Украине. Однако, по всей вероятности, она вскоре вновь отправится в США, где ее ждет муж — американский бизнесмен Крис Сааведра.