"Перепела" оригинал: фанатка Дорофеевой так кричала на концерте, что сама певица отреагировала (видео)
Девушка пела очень искренне
На концертах Надм Дорофеевой, похоже, уже рождается отдельный жанр вокала — "эмоционально, громко и душа попросила". Именно такой момент стал вирусным в TikTok после того, как одна из фанаток артистки выложила видео из пения под трек "Feel the hit".
Девушка снимала себя прямо во время концерта и очень эмоционально подпевала Дорофеевой. Дело даже не в идеальном попадании в ноты – наоборот. Пение получилось максимально искренним, громким и настолько "на ощущениях", что пользователи просто в восторге.
Лучшее в этой истории то, что мимо ролика не прошла и сама Надя Дорофеева. Певица заметила видео и оставила под ним краткий, но очень красноречивый комментарий: "хахахахахах".
В комментариях пользователи шутили, что девушка "перепела" певицу, и признаются, что пошли бы на ее концерт: "Я бы на ваш концерт пошла! Честно". Также отмечают "красивый крик" девушки и хвалят ее за "искренность".
Видео завирусилось не из-за насмешки, а именно из-за своей живой эмоции. Это тот случай, когда человек не пытается петь "правильно", а просто кайфует с момента. И, честно говоря, большинство концертов держится именно на таких фанатах — очень громких, очень счастливых.
