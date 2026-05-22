Кристина Соловий "засветила" своего тайного возлюбленного (видео)

Певица плакала в его объятиях

Известная украинская певица Кристина Соловий уже долгое время тщательно скрывает детали своей личной жизни. После последнего громкого и публичного романа с писателем и поэтом Сергеем Жаданом она больше не выносила личное на публику. Однако на днях исполнительница случайно поделилась с подписчиками очень интимным и романтичным моментом.

В четверг, 21 мая, Кристина посетила концерт популярной группы Latexfauna в Киеве. На мероприятие 33-летняя звезда пришла не сама, а в компании своего нового избранника.

Эмоциями от выступления певица поделилась в Instagram-сторис. Она опубликовала короткое видео, на котором сняла себя во время исполнения одной из песен коллектива. На кадрах видно, что Соловий едва сдерживает слезы от трогательности момента и медленно движется в такт музыке. В то же время за спиной ее нежно обнимает любимый мужчина, которого она до сих пор прячет от лишних глаз.

Не первое появление вместе

Это не первый случай, когда новый избранник артистки попадает в объектив камер. В январе этого года пару случайно подловил популярный блогер Николас Карма, расспрашивающий прохожих о стоимости их одежды. Тогда он встретил Кристину во время ее прогулки по площади Рынок во Львове, где она была в компании загадочного мужчины, полностью одетого в черную одежду и шапку. Как только блогер подошел к звезде, ее спутник сразу отошел в сторону, а в финальном видео его лицо полностью заблюрили.

Впоследствии Карма прямо указал, что этот таинственный спутник и является избранником певицы. Сама Кристина тогда не стала отрицать отношения, но ограничилась лишь одной лаконичной фразой: "За любимого человека скажу два слова: "Люблю его".

Напомним, что брат Кристины Соловий пошел на войну. Мужчина работал в команде певицы.