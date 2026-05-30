Прервавшая молчание София Ротару показала дорогую сердцу девушку (фото)

Певица впервые за долгое время показала близкого человека

После долгого отсутствия на публике легендарная певица София Ротару вышла на связь, чтобы поделиться радостным семейным событием. В эту субботу исполнительница трогательно поздравила с 25-летием своего близкого человека.

Именинницей оказалась внучка артистки — Соня Евдокименко. В честь юбилея София Ротару опубликовала в сторис своего Instagram фото девушки. Певица также сделала репост публикации своей невестки Светланы.

Соня Евдокименко. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Мама Сони посвятила дочери эмоциональное поздравление на русском языке, прикрепив серию снимков: "Доченька, с днем рождения! Любовь моя к тебе бесконечна как сама вселенная! Ты самый красивый, добрый и ценный комплимент мне в этом мире, да и не только в этом! Сияй и помни, что моя вера в тебя, как ангел хранитель, всегда рядом!".

Что известно о внуках Софии Ротару

У народной артистки двое взрослых внуков, которых ей подарил единственный сын Руслан Евдокименко:

Анатолий Евдокименко (32 года). Старший внук певицы. Он серьезно занимается музыкой и строит карьеру диджея под псевдонимом SHMN.

Соня Евдокименко (25 лет). Именинница названа в честь своей знаменитой бабушки. Она уже много лет живет за границей, где успешно работает в модельной индустрии.

София Ротару с внуками Анатолием и Соней. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, что весной 2022 года сын певицы Руслан Евдокименко с Анатолием пытались вместе незаконно покинуть страну во время войны. В июле появилась информация, что внук звезды все же уехал за границу, где продолжает творческую деятельность.