"Чилит в Испании?": Санину "укололи" из-за мужа за границей после ее приезда в Киев

Реакция украинцев на поздравление с Днем города оказалась неожиданной

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая в последние годы живет и работает за границей вместе с семьей, поздравила украинцев с Днем Киева. Оказалось, что певица ненадолго приехала в Украину и устроила прогулку по любимым местам столицы.

Видео с киевских улиц артистка опубликовала в Threads. На кадрах Санина ходит по центру города и показывает знакомые локации, которые традиционно ассоциируются с Киевом.

Пост певица подписала так: "Вчера прошла свой любимый маршрут по Киеву. От Арсенальной до Крещатика, Майдан и Владимирская горка❤️".

Впрочем, реакция пользователей сети оказалась неоднозначной. Часть подписчиков засыпала артистку комплиментами и восхищалась ее внешностью, а другие в очередной раз подняли тему пребывания за границей ее мужа — продюсера и музыканта Валерия Бебка.

В комментариях писали разное:

"Масик в Испании, все четко)"

"Получается, что масик чилит в Испании, а она на заработках?"

"Лицемеры"

"Тоже очень люблю этот маршрут) А ты — красавица 😍❤️"

"Ты невероятная…"

Напомним, ранее Юлия Санина уже отвечала на волну критики из-за пребывания мужа за границей. По словам певицы, их семья уехала из Украины еще до начала полномасштабного вторжения, а решение оставаться за пределами страны было общим и осознанным. Артистка отмечала, что Бебко не выезжал после введения военного положения, поскольку на тот момент уже находился за границей.

Юлия Санина воспитывает единственного сына Даниила. Фото: instagram.com/the_hardkiss Певица с мужем во время отдыха в 2025 году. Фото: instagram.com/the_hardkiss

По слухам, которые в 2024 году распространял блогер-инсайдер Богдан Беспалов, Бебко якобы мог искать жилье в Испании, однако официального подтверждения этой информации нет.

Также стоит отметить, что в прошлом году The Hardkiss отменили свой большой концерт в Киеве, который должен был пройти на НСК "Олимпийский". Тогда группа объяснила решение рисками безопасности и невозможностью реализовать шоу в запланированном формате.

Группа The Hardkiss. Фото: instagram.com/val_bebko

Уже в сентябре 2025 года артистка анонсировала гастроли по Европе. Пользователи соцсетей иронически отреагировали на новость, отметив, что музыканты забыли об Украине.