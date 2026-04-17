Уже не "бджілка", а мама. Как сейчас выглядит Алина Гросу и ее муж, ставшие родителями (фото, видео)

По слухам, избранником 30-летней звезды является россиянин

Певица, которую миллионы украинцев помнят маленькой девочкой на сцене, официально перешла в новый статус. Алина Гросу впервые стала мамой, подарив сына своему таинственному мужу.

Радостная весть всколыхнула сеть 17 апреля 2026 года. После месяцев интриги и скрытого животика, артистка наконец-то поделилась сокровенным — кадрами с новорожденным малышом и трогательной историей его появления на свет.

Несмотря на то, что Алина в последнее время развивала карьеру в США, рожать первенца она решила в Украине, сообщает издание blik, ссылаясь на пресс-службу 30-летней артистки. Малыш родился с весом 4,7 килограмма.

Наша любовь, наша маленькая вселенная🩵 Только теперь мы поняли, что такое по-настоящему любить🩵 Более 4 кг самого дорогого в мире золота 😅🫣🤗 И 58 см нежнейших пухленьких булочек 🩵🩵🩵 написала Гросу в Instagram

Кто же стал отцом?

Вопрос о муже Гросу долго оставался главной загадкой шоу-бизнеса. Певица во второй раз вышла замуж в 2024 году. По слухам, избранником звезды является российский актер Роман Полянский, однако сама певица этого не подтверждает.

Алина Гросу и Роман Полянский

30-летняя Алина Гросу выглядит невероятно счастливой. Артистка отмечает, что беременность и восстановление далось ей нелегко. Сейчас звезда полностью погружена в материнство, но не планирует надолго покидать творчество, ведь именно сын стал новым главным вдохновением.

Певица с мамой Анной. Фото: пресс-служба Алины Гросу

17 апреля артистка также опубликовала клип на песню "Колискова". В видео показаны кадры из роддома, где Алина держит новорожденного малыша и поет ему.

С мамой Анной и бабушкой. Фото: instagram.com/alina_grosu

