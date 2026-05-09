Дочь Степана Гиги раскрыла подробности последних дней жизни легендарного артиста

Певица призналась, что помогает ей не сломаться после потери

Семья народного артиста Украины Степана Гиги переживает самый тяжелый период. После трагического известия о смерти певца в 2025 году его дочь Квитослава впервые поделилась эмоциями от потери и рассказала, какими были последние дни жизни ее отца.

Об этом певица рассказала в интервью "Телеграфу" в материале "Квитослава Гига о потере отца, о концерте памяти и о ценном совете от Степана Гиги: "Эта боль не пройдет никогда".

По словам дочери, даже в последние дни Степан Гига оставался для семьи главной опорой и вдохновителем. Он не переставал поддерживать детей и верить в их будущее.

Это самый трудный период в моей жизни. Эту потерю невозможно описать словами, и я понимаю, что эта боль не пройдет никогда. Но сейчас мы хотим продолжить его дело, потому что до последних дней папа говорил только о том, как он гордится нами и как сильно верит в нас. Именно это сегодня дает силы двигаться дальше Квитослава Гига

Степан Гига с сыном Степаном, дочерью Квитославой и внуком Даниэлем. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Степан Гига был известен не только своим талантом, но и мудростью. Квитослава вспоминает, что отец всегда находил правильные слова в сложные моменты, и именно этих разговоров ей сейчас больше не хватает. Она также рассказала о важнейшем наставлении от папы.

Для меня ценны все советы папы. Он всегда находил очень правильные и меткие слова. И сейчас мне очень не хватает тех моментов, когда мы могли просто сесть и душевно поговорить. Когда мне тяжело, я часто думаю: "А что бы мне сейчас посоветовал папа?". И это действительно помогает. Наверное, главный его совет – верить в себя так, как он верил в меня Квитослава Гига

Напомним, что Степан Гига скончался в 66 лет в результате болезни в декабре прошлого года. Певца похоронили во Львове, а среди присутствующих на церемонии прощания была семья артиста, его друзья и коллеги.