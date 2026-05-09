Анатолич высмеял старую россиянку, радующуюся "лысому" параду в Москве (видео)

Пенсионерка с улыбкой заявила, что технику не вывели, потому что... "бензин дорогой"

Известный украинский телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич, недавно показавший подросшую дочь, потроил россиян после очередных заявлений о параде в Москве. Ведущий записал ироническое видео, в котором перекривлял пожилую россиянку, с улыбкой комментировавшую отсутствие военной техники на праздновании 9 мая.

В своем ролике, где пародирует характерный "добродушный" смех бабки и ее объяснение, почему технику якобы не стоит "гонять" на парад. Такое видео Анатолич опубликовал на своей странице в Instagram.

Речь идет о видео с российской бабушкой, которая заявила, что военным машинам "лучше стоять там, где они нужны", а не везти ее на Красную площадь, потому что "бензин дорогой".

В подписи к видео Анатолий Анатолич признался, что его особенно пугают именно такие "улыбающиеся" поклонники войны. По словам ведущего, самое жуткое — когда люди с ласковой интонацией и смехом говорят о войне, смерти и военной агрессии.

"Для меня почему-то одни из самых страшных россиян — это милые русские бабушки, смеющиеся через слово, рассказывая о войне", — написал Анатолич.

Напомним, что в этом году на параде в Москве не присутствовала военная техника. Это произошло впервые за многие годы.

