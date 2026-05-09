Анатоліч висміяв стару росіянку, яка радіє "лисому" параду в Москві (відео)

Пенсіонерка з посмішкою заявила, що техніку не вивели, бо… "бензин дорогий"

Відомий український телеведучий та інтерв’юер Анатолій Анатоліч, який нещодавно показав підрослу доньку, потролив росіян після чергових заяв про парад у Москві. Ведучий записав іронічне відео, в якому перекривляв літню росіянку, що з усмішкою коментувала відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня.

У своєму ролику, де пародіює характерний "добродушний" сміх бабці та її пояснення, чому техніку нібито не варто "ганяти" на парад. Таке відео Анатоліч опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Йдеться про відео з російською бабцею, яка заявила, що військовим машинам "краще стояти там, де вони потрібні", а не везти її на Красну площу, бо "бензин дорогий".

У підписі до відео Анатолій Анатоліч зізнався, що його особливо лякають саме такі "усміхнені" прихильники війни. За словами ведучого, наймоторошніше — коли люди з лагідною інтонацією та сміхом говорять про війну, смерті й військову агресію.

"Для мене чомусь одні з найстрашніших росіян - це милі руські бабусі, які сміються через слово, розповідаючи про війну", — написав Анатоліч

Нагадаємо, що цьогоріч на параді в Москві не була присутня військова техніка. Це відбулося вперше за багато років.

