Будет ли 3 сезон "Парочки следователей"? Новый "краш" украинок Октябрьский наконец ответил

Актер обратился на фанатов сериала

Известный украинский актер звезда сериала "Парочка следователей" и новый "краш" украинок Константин Октябрьский, недавно показавший, как проводит время с сыновьями, наконец прокомментировал главный вопрос фанатов — будет ли третий сезон.

Четкого ответа артист пока не дал, но одно понятно уже сейчас — судьба продолжения во многом зависит именно от зрителей. В своих Instagram-stories Октябрьский записал разговорное видео, в котором поблагодарил аудиторию за поддержку сериала.

Актер честно признался, что пока окончательного решения о новом сезоне еще нет. По его словам, команда видит реакцию людей и прекрасно понимает, насколько велик успех проекта. Он подчеркнул, что зрители буквально заполонили TikTok, Instagram и Threads контентом о сериале.

Константин Октябрьский.

Октябрьский объяснил, что пока нет никаких официальных новостей относительно третьего сезона, но пообещал сразу сообщить подписчикам, если появятся какие-то "инсайты".

"Как только будут какие-то инсайты, какая-то информация, буду держать вас в курсе, потому что будет ли он или нет, во многом зависит от вас, зрители. Я очень вас благодарю", — с улыбкой сказал Константин Октябрьский

Сериал, который "порвал" соцсети

После выхода "Парочка следователей" стал одним из самых обсуждаемых украинских сериалов в соцсетях. Зрители массово публиковали вырезки сцен, мемы, романтические моменты и фан-видео с героями.

Особое внимание аудитории привлек именно Константин Октябрьский. После премьеры сериала актер стремительно набрал популярность в TikTok и Instagram, а пользователи стали называть его "новым крашем украинок".

