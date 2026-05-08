"Химия" вне кадра: актриса Светлицкая ответила на слухи о романе с Цымбалюком

Актриса призналась, что они очень близки

Известная украинская актриса Елена Светлицкая откровенно высказалась о слухах относительно возможного романа с Тарасом Цымбалюком. Она объяснила, что на самом деле связывает ее с екс-"Холостяком", и ответила на вопрос о "химии" между ними.

В интервью РБК-Украина актриса призналась, что сейчас они близки с Цымбалюком. Однако слухи об отношениях между ними она прямо не возражала.

По словам актрисы, их знакомство состоялось еще в 2019 году на съемках сериала "Мавка", где они играли влюбленную пару. С того времени они периодически поддерживали общение, а со временем стали близкими друзьями.

"Мы действительно близко дружим. Я знаю многие его тайны, он — мои. У нас общая компания друзей, мы поддерживаем друг друга", — рассказала Светлицкая

"Если люди видят химию — значит, мы хорошо сыграли"

Также актриса прокомментировала предположение фанатов о романтических отношениях между ней и Цымбалюком. По ее словам, все объясняется их актерским взаимодействием на экране. Светлицкая напомнила, что после "Мавки" они еще неоднократно играли пару — в частности, в спектакле "наши Кайдаши", где воплотили Мотрю и Карпа, а также в других проектах. "Если люди думают, что между нами есть химия, значит, мы хорошо справились со своими ролями", — отметила актриса.

Откуда взялись слухи о романе

Разговоры о возможных отношениях между Елена Светлицкая и Тарасом Цымбалюк появились давно. Зрители давно обращали внимание на их взаимодействие — как в кадре, так и вне его.

Причиной послужили частые совместные проекты, романтическая игра в сериалах и театре, теплые фото и видео в соцсетях и публичная поддержка друг друга.

