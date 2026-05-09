"Это был рай на земле": актриса Светлицкая показала архивные фото с бывшым и маленькой дочерью
Актриса рассказала, как полностью погрузилась в материнство после рождения первенца
Известная украинская актриса Елена Светлицкая, недавно ответившая на слухи о романе с Цымбалюком, накануне Дня матери поделилась личными архивными кадрами из семейной жизни. Звезда показала фотографии со старшей дочерью Верой, которой сейчас уже 9 лет, а также редкие снимки с бывшим мужем Николаем Светлицким.
В инста-сторис актриса призналась, что рождение первенца стало настоящим событием для всей семьи. По словам Светлицкой, Вера была первой внучкой, поэтому ее появление было настоящим событием, объединившим близких.
Елена Светлицкая также откровенно рассказала, какой мамой была в первые годы после рождения дочери. По ее словам, она полностью погрузилась в материнство и пыталась максимально находиться рядом с ребенком. Актриса вспомнила слинги, длительное грудное вскармливание, общий сон и т.д. "Я была супермамой — всю себя отдавала малышу", — призналась Светлицкая.
В то же время актрис подчеркнула, что пройти этот период ей помогла поддержка мужа. По словам Елены, сейчас она безгранично благодарна Николаю.
Впоследствии супруги решили, что они хотят еще одного ребенка. Среди архивных кадров Елена Светлицкая также показала семейное фото, на котором они с мужем и маленькой Верой вместе смотрят на снимок УЗИ – тогда Светлицкая была беременна Машенькой.
"Я наслаждалась этим процессом сполна. Это действительно был некий рай на земле", — делится Елена.
