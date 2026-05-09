Чи буде 3 сезон "Парочки слідчих"? Новий "краш" українок Октябрський нарешті дав відповідь

Актор звернувся на фанатів серіалу

Відомий український актор зірка серіалу "Парочка слідчих" та новий "краш" українок Костянтин Октябрський, який нещодавно показав, як проводить час із синами, нарешті прокоментував головне питання фанатів — чи буде третій сезон.

Точної відповіді артист поки не дав, але одне зрозуміло вже зараз — доля продовження багато в чому залежить саме від глядачів. У своїх Instagram-stories Октябрський записав розмовне відео, в якому подякував аудиторії за підтримку серіалу.

Актор чесно зізнався, що наразі остаточного рішення щодо нового сезону ще немає. За його словами, команда бачить реакцію людей і чудово розуміє, наскільки великим став успіх проєкту. Він наголосив, що глядачі буквально заполонили TikTok, Instagram і Threads контентом про серіал.

Костянтин Октябрський. Фото: instagram.com/konstantin_oktyabrskyy/

Октябрський пояснив, що поки не має жодних офіційних новин щодо третього сезону, але пообіцяв одразу повідомити підписникам, якщо з’являться якісь "інсайти".

"Як тільки будуть якісь інсайти, якась інформація, буду тримати вас в курсі, бо чи буде він, чи ні, великою мірою залежить від вас, глядачі. Я дуже вам дякую", — з посмішкою сказав Костянтин Октябрський

Серіал, який "порвав" соцмережі

Після виходу "Парочка слідчих" став одним із найобговорюваніших українських серіалів у соцмережах. Глядачі масово публікували нарізки сцен, меми, романтичні моменти та фан-відео з героями.

Особливу увагу аудиторії привернув саме Костянтин Октябрський. Після прем’єри серіалу актор стрімко набрав популярність у TikTok та Instagram, а користувачі почали називати його "новим крашем українок".

