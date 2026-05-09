Після розлучення з Каменських: Потап захотів стати головним "Холостяком" країни й отримав "ляпаса" від українців

Українці "послали" репера в Африку

Після офіційного розлучення з Настею Каменських та тонкого тролингу вже колишньої дружини, репер Потап, схоже, вирішив не втрачати часу дарма. Він несподівано звернувся до ведучого романтичного реаліті "Холостяк" Григорія Решетніка із запитанням про участь у проєкті.

У Threads артист написав: "А де проходить кастинг, щоб стати наступним Холостяком?" — та відмітив Решетніка, додавши коротке "напиши мені".

Підписники швидко підхопили тему й почали змагатися у сарказмі. Одні прямо написали артистові, що "російськомовних не беруть", можливо, натякаючи на контент російською мовою навіть після початку повномасштабної війни.

У Threads затролили Потапа. Фото: threads

Інші ж запропонували Потапові зовсім інше шоу. "Може, краще в "Орел і решка"? Щоб вас в Африку завезли і там залишили", — пожартував один із користувачів.

Серед "кандидаток" назвали Світлану Лободу, Анну Алхім, Анастасію Приходько та Славу Камінську, які досі розмовляють російською, як і сам Потап.

Не оминули коментатори й старе інтерв’ю Потапа російському опозиційному журналісту Юрію Дудю, де артист заявляв, що "заочно" приєднався до територіальної оборони. Саме тому під його дописом з’явився такий коментар: "Заочно візьми участь". Інші ж прямо написали: "Наш "Холостяк" проходить тільки в Україні. Вам не до нас".

