Трамп объявил перемирие между Украиной и Россией: когда начинает действовать

Татьяна Крутякова
Президент США Новость обновлена 08 мая 2026, 21:09
Президент США.

Президент США Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и Россией. Оно начинается 9 мая и продлится до 11 мая.

Об этом глава Белого дома сообщил в Truth Social. По его словам, за это время также должен состояться обмен пленными.

"Я рад объявить о введении ТРЕДНЕВОГО ПЕРЕМИРЬЯ (9, 10 и 11 мая) в конфликте между Россией и Украиной", — написал Трамп.

Новость дополняется…

#Украина #США #Дональд Трамп #Война с РФ