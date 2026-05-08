Трамп объявил перемирие между Украиной и Россией: когда начинает действовать
Президент США Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и Россией. Оно начинается 9 мая и продлится до 11 мая.
Об этом глава Белого дома сообщил в Truth Social. По его словам, за это время также должен состояться обмен пленными.
"Я рад объявить о введении ТРЕДНЕВОГО ПЕРЕМИРЬЯ (9, 10 и 11 мая) в конфликте между Россией и Украиной", — написал Трамп.
Новость дополняется…