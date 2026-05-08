Отрастил бороду и поседел: как сейчас выглядит "краш" из "Холостячки" Тригубенко

Украинки просто сходили с ума от него 6 лет назад

После участия в романтическом реалити "Холостячка" с Ксенией Мишиной финалист Алексей Тригубенко стал одним из самых известных участников и настоящим фаворитом украинок. Зрительницы восхищались его воздержанием, харизмой и внешностью. Теперь, спустя 6 лет, мужчина изменился до неузнаваемости.

Бизнесмен отрастил бороду и сменил прическу. Новым видео Тригубенко поделился на своей странице в Инстаграме.

Алексей дошел до финала проекта, однако в результате актриса избрала Александра Эллерта. Несмотря на это, именно Алексей для многих зрительниц стал главным "крашем" шоу — в соцсетях его называли "настоящим мужчиной", а также восхищались его внешностью, спокойным поведением и поступками.

Теперь Алексей Тригубенко опубликовал новое видео в Instagram, в котором появился уже в совсем другом стиле. Мужчина отрастил густую бороду, в которой заметна седина, а сам образ стал более агрессивным и сдержанным. В ролике бизнесмен рассказывает о "факапе", который произошел в его бизнесе.

После шоу Тригубенко не стал активно строить телевизионную или блогерскую карьеру. Он ведет соцсети, где иногда делится личными моментами. В частности, в июле 2023 года у него родился сын Марк. Бизнесмен редко показывает сына в соцсетях. Однако о жене "краша" украинок не известно ничего — есть только информация, что ее зовут Оля.

