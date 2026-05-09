"Це був рай на землі": акторка Світлицька показала архівні фото з колишнім та маленькою донькою

Акторка розповіла, як повністю занурилася у материнство після народження первістка

Відома українська акторка Олена Світлицька, яка нещодавно відповіла на чутки про роман з Цимбалюком, напередодні Дня матері поділилася особистими архівними кадрами з родинного життя. Зірка показала фотографії зі старшою донькою Вірою, якій зараз уже 9 років, а також рідкісні знімки з колишнім чоловіком Миколою Світлицьким.

В інста-сторіс акторка зізналася, що народження первістка стало справжньою подією для всієї родини. За словами Світлицької, Віра була першою онукою, тому її поява була справжньою подією, яка об'єднала близьких.

Олена Світлицька показала архівне фото. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Олена Світлицька також відверто розповіла, якою мамою була у перші роки після народження доньки. За її словами, вона повністю занурилася у материнство та намагалася максимально бути поруч із дитиною. Акторка згадала слінги, тривале грудне вигодовування, спільний сон тощо. "Я була супермамою — всю себе віддавала малечі", — зізналася Світлицька.

Водночас акторка окремо наголосила, що пройти цей період їй допомогла підтримка чоловіка. За словами Олени, зараз вона безмежно вдячна Миколі.

Олена Світлицька з колишнім чоловіком та донькою. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Згодом подружжя вирішило, що вони хочуть ще одну дитину. Серед архівних кадрів Олена Світлицька також показала сімейне фото, на якому вони з чоловіком та маленькою Вірою разом дивляться на знімок УЗД — тоді Світлицька була вагітна Марійкою.

Олена Світлицька з Миколою Світлицьким та донькою Вірою. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

"Я насолоджувалась цим процесом сповна. Це дійсно був такий собі рай на землі", — ділиться Олена

Олена Світлицька з донькою і колишнім чоловіком Миколою. Фото: instagram.com/olena_svitlytska

