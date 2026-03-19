"Я испугалась". Беременная победительница "Холостяка" со слезами на глазах рассказала о результатах УЗИ (фото)

Блогерша во время беременности перенесла тяжелую болезнь

Победительница шоу "Холостяк 13" с Александром "Тереном" и блогерша Инна Белень поделилась новостями о своей беременности, которые заставили ее плакать. Но в этот раз от счастья.

Еще недавно будущая мама изрядно волновалась за состояние малыша. Во время болезни пневмонией врачи сообщили ей, что по результатам УЗИ ребенок якобы набирал вес медленнее, чем нужно. Ситуация выглядела противоречивой — ведь по размерам живота, наоборот, звучали предположения, что плод может быть даже больше нормы и развивается слишком быстро.

Однако сейчас блогерша в инста-сторис рассказала, что во время повторного УЗИ врачи зафиксировали положительную динамику — ребенок набирает вес в соответствии со сроком. Более того, уже озвучен и ориентировочный показатель – примерно 2550 граммов, что соответствует норме на этом этапе беременности.

Инна Белень поделилась яркой новостью.

Есть еще одна немаловажная деталь, которая стала для Инны настоящим облегчением. Медики сообщили, что в настоящее время отсутствует обвивание пуповиной, которое было раньше.

По словам Белень, эти новости стали для нее эмоциональным моментом. Она не сдержала слез, услышав, что с малышом все хорошо. К слову, сейчас блогерша находится на 36-й неделе беременности.

