Известная актриса осуществила "мечту многих" и дала Цымбалюку пощёчину (видео)

Актера ударила коллега по сериалу

Известный украинский актер и экс-"Холостяк" Тарас Цымбалюк, недавно вновь засветившийся в объятиях Антонины Хижняк, похоже, узнал, что такое карма. Он хорошо получил по лицу от своей коллеги по сериалу "Любовь и пламя".

Актер опубликовал короткую нарезку, где известная актриса Надежда Хильская после реплики "ненавижу" эмоционально дает ему пощечину. Монтаж Цымбалюка сделал свое дело – в видео выглядит так, будто "серия ударов" повторяется снова и снова.

В комментариях пользователи предполагают, что именно так работает карма, и этот удар актер получил не просто так — а за всех девушек, которых он когда-то обидел. И здесь уже сложно понять, где заканчивают шутки, а где начинается коллективная терапия зрительниц "Холостяка".

"Получи от всех женщин, кого обидел";

"И здесь все девушки вспомнили "Холостяк"";

"Ну хоть у кого была такая возможность";

"Мечта многих — настучать ему по лицу";

"Хороший актер. Многие, наверное, из участниц "Холостяка" хотели бы поступить так же".

Сам Цымбалюк, судя по всему, и не планировал делать из этого драму. Скорее наоборот, показать закулисье съемок, ведь написал под постом: "Идеальный съемочный день".

