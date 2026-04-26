Телеведущая Соломия Витвицкая ждет первенца (видео)

Ведущая ТСН показала милый ролик, где предстала с округлым животиком

Телеведущая Соломия Витвицкая, которая недавно раскрыла подробности своей свадьбы, поделилась радостной новостью — она впервые станет мамой. 45-летняя звезда объявила о беременности в своих соцсетях, опубликовав трогательное видео с любимым-военным.

На опубликованных кадрах будущая мама предстала вместе со своим женихом, военнослужащим Алексеем Ситайло. Пара позирует со снимками УЗИ, а округлый живот телеведущей уже хорошо заметен.

В подписи к фото Саломея лаконично, но очень нежно намекнула на новый этап в жизни. "В ожидании нашего чуда".

Поклонники и коллеги мгновенно отреагировали на новость. В комментариях появились сотни поздравлений, пожеланий здоровья и счастья будущей семье. Многие признаются, что это известие стало для них настоящим источником радости и вдохновения.

Что известно об отношениях Соломии Витвицкой

История любви пара развивалась постепенно. Они были знакомы еще до начала полномасштабной войны, однако по-настоящему сблизились уже после 2022 года. Тогда их жизненные пути изменились. Алексей Ситайло встал на защиту страны в составе ВСУ, а Соломия активно приобщилась к волонтерской деятельности. Несмотря на расстояние и сложные происшествия, им удалось сохранить связь и развить чувства.

Саломея Витвицкая с любимым Алексеем Ситайлом. Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

В феврале 2025 года их отношения вышли на новый уровень – пара обручилась. Теперь влюбленные готовятся к еще более важному событию – рождению первенца. Судя по фото, этот счастливый миг уже не за горами.

