Соломия Витвицкая впервые за долгое время показала свою маму (фото)

Татьяна Кармазина
Соломия Витвицкая Новость обновлена 16 апреля 2026, 12:11
Соломия Витвицкая. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ведущая ТСН поздравила ее с днем рождения

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая обычно держит личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз, однако в этот день сделала исключение для особой даты. Звезда канала "1+1" впервые за долгое время показала свою маму Светлану.

Поводом для публикации стал день рождения самого родного человека, который отмечается 16 апреля. На своей странице в Instagram Соломия поделилась теплым общим селфи.

На снимке именинница позирует рядом с дочерью в стильном черном пуховике, искренне улыбаясь в кадр. Ведущая дополнила фото трогательной подписью, исполненной любви и благодарности.

"Многое лето, мамочка 🎊🎊🎊 Спасибо за жизнь 🫶 Будь всегда улыбающейся и счастливой ❤️😘✨✨✨ Люблю ❤️", — написала Витвицкая.

Соломия Витвицкая мама Светлана
Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Поклонники ведущей сразу засыпали пост комплиментами, присоединяясь к поздравлениям в комментариях.

  • Ура! Поздравляю! Многая лета 😍🫂
  • И я поздравляю! Многая лета ) обе красавицы )
  • Поздравление! 😍красавицы ❤️многая лета 🥳
  • Какие вы красавицы обе ) мамочки поздравления )) и многая лета ) 🌷🌹🎈🎈🎈

Напомним, что телеведущая строит отношения с военным Алексеем Ситайлом. Ранее Витвицкая рассказала о предстоящей свадьбе.

#Родители #День рождения #Соломия Витвицкая