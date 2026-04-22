"Заставляла есть суп": Козловский показал свою вторую "маму"

Певец посвятил сестре легендарную украинскую песню

Украинський певец Виталий Козловский, который недавно оставил след на груди фанатки, поделился личной историей об одной из самых важных женщин в своей жизни — родной сестре Елене, которую он называет своей "второй мамой". Артист опубликовал эмоциональный пост в соцсетях и дополнил его видео со сцены, где публично обратился к ней.

В своем посте певец признался, что долго не видел сестру и очень скучал по ней. По его словам, во время недавней встречи он ощутил особое тепло и близость.

Козловский вспомнил о детстве — именно Елена, по его словам, помогала его воспитывать, могла быть суровой — например, заставляла доедать суп. Но была поддержкой и первой слушательницей его "концертов" перед телевизором с подручными "микрофонами".

Виталий Козловский о своей второй "маме". Фото: threads.com/@vkozlovsky_music

Артист также подчеркнул, что именно к сестре он обращался в самые важные моменты жизни за советами и поддержкой. Также певец признался, что он счастлив за то, что они наконец-то встретились.

Виталий Козловский с сестрой Еленой. Фото: threads.com/@vkozlovsky_music

Также артист поделился видео из своего выступления, где со сцены обратился к зрителям и рассказал о присутствии в зале особого человека. Во время концерта он посвятил ей известную украинскую песню "Чорнобривці", что придало моменту еще большей трогательности.

