"Заставляла есть суп": Козловский показал свою вторую "маму"

Наталья Дума
Виталий Козловский Новость обновлена 22 апреля 2026, 09:06
Певец посвятил сестре легендарную украинскую песню

Украинський певец Виталий Козловский, который недавно оставил след на груди фанатки, поделился личной историей об одной из самых важных женщин в своей жизни — родной сестре Елене, которую он называет своей "второй мамой". Артист опубликовал эмоциональный пост в соцсетях и дополнил его видео со сцены, где публично обратился к ней.

В своем посте певец признался, что долго не видел сестру и очень скучал по ней. По его словам, во время недавней встречи он ощутил особое тепло и близость.

Козловский вспомнил о детстве — именно Елена, по его словам, помогала его воспитывать, могла быть суровой — например, заставляла доедать суп. Но была поддержкой и первой слушательницей его "концертов" перед телевизором с подручными "микрофонами".

Виталий Козловский о своей второй "маме". Фото: threads.com/@vkozlovsky_music

Артист также подчеркнул, что именно к сестре он обращался в самые важные моменты жизни за советами и поддержкой. Также певец признался, что он счастлив за то, что они наконец-то встретились.

Виталий Козловский с сестрой Еленой. Фото: threads.com/@vkozlovsky_music

Также артист поделился видео из своего выступления, где со сцены обратился к зрителям и рассказал о присутствии в зале особого человека. Во время концерта он посвятил ей известную украинскую песню "Чорнобривці", что придало моменту еще большей трогательности.

