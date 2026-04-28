В Киеве детям погибших защитников передали ноутбуки и планшеты в рамках международного проекта

В Киеве 17 детей из семей погибших украинских защитников получили ноутбуки и планшеты для обучения и развития. Вручение техники состоялось 27 апреля в офисе Благотворительной организации "Украинский фонд "Мрия".

Семьям передали 9 ноутбуков и 8 планшетов. Организаторы отмечают, что для детей, которые потеряли родителей на войне, такая поддержка не только практическая помощь, но и важный знак внимания и заботы.

Мероприятие стало первым этапом международного проекта, который реализуют Украинский фонд "Мрия", Forces of Recovery Ukraine, Ukrainian Protection and Development Fund и Ukraine Friends. В рамках инициативы по всей Украине планируют передать 100 ноутбуков и 40 планшетов.

Технику в Украину передают из США. Команда Ukraine Friends сотрудничает с крупными американскими компаниями, получает оборудование и организует доставку. В Украине партнеры координируют поиск получателей, логистику, проверку и подготовку устройств для использования.

В мероприятии приняли участие CEO Ukraine Friends Джо Салливан, основатель Украинского фонда "Мрия" Юрий Гудыменко, представительницы Forces of Recovery Ukraine Ирина Анцибор и Евгения Бондини, а также директор Ukrainian Protection and Development Fund Антон Байда.

"Для этих детей ноутбук — это не просто устройство, а доступ к обучению, общению и ощущению нормальной жизни. Каждый ребенок, потерявший одного из родителей, защищавшего Украину, заслуживает поддержки, достоинства и возможностей для будущего", — отметил Джо Салливан.

Юрий Гудыменко подчеркнул, что дети погибших Героев должны чувствовать не только память о своих родителях, но и реальную поддержку в повседневной жизни.

"Эта техника — не просто вещи. Это возможность учиться, общаться, не выпадать из жизни, планировать будущее. И за каждым таким ноутбуком или планшетом стоит общий труд людей, искренне желающих быть рядом с этими семьями", — сказал он.

Организаторы подчеркивают, что за каждым переданным устройством стоит отдельная история семьи, пережившей утрату. Среди получателей – дети погибших военных Артема Журавского, Сергея Пагаса, Владимира Яроша, Дмитрия Карпенко и других защитников.

"Этот проект не может уменьшить боль потери. Но он дает детям важное ощущение: в своем взрослении они не остались одни", — отмечают организаторы.