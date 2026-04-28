Европа дала три сигнала. Заставят ли Украину отдать часть территорий России

Эксперты объясняют – это не позиция ЕС, а сигнал и попытка задать рамку переговоров

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках Украины вызвало разные оценки среди экспертов. Часть из них считает его попыткой сформировать новую переговорную модель, другие – отдельным сигналом.

Что нужно знать:

Заявление Мерца не является согласованной позицией ЕС

Причины – снижение роли США и поиск новых рамок переговоров

Украина не рассматривает отказ от территорий

Европа демонстрирует более прагматичный подход к войне

Аналитики в разговоре с "Телеграфом" отмечают: это не согласованная позиция ЕС, а максимум политический сигнал. И он не один. В частности, по мнению экспертов:

Европа подталкивает к более прагматичным переговорам, допуская обсуждение потери контроля над территориями.

Ожидания скорого вступления в ЕС следует снижать, ведь процесс может затянуться и предусматривать компромиссные форматы.

Вопрос четких гарантий безопасности отходит на второй план, в то время как Украине отводят роль ключевого игрока в безопасности Европы.

Это не план ЕС, а попытка установить рамки

Политолог-международник Дмитрий Левусь считает, что заявление Мерца вызвало два фактора — снижение активности США в переговорах и попытки Украины получить конкретику по завершению процесса евроинтеграции. Однако воспринимать заявление канцлера как изменение политики ЕС рано. В то же время Украина имеет однозначную позицию относительно недопустимости отказа от территории.

Таким образом, заявление Мерца скорее является попыткой формирования новой рамки для диалога с Украиной, но рамкой не постоянной и тем более никак не согласованной на уровне всего ЕС. Дмитрий Левусь, политолог

Ошибка коммуникации? На какой момент следует обратить внимание

Доцент Института международных отношений Национального университета имени Тараса Шевченко Роман Еделев обращает внимание на контекст — Мерц говорил перед студентами, а не делал официальное политическое заявление, что повлияло на его содержание и восприятие. "Мерц абсолютно искренне высказался, что мирный договор, на который он надеется, но не видит возможным сейчас, будет сложным для Украины. Но надеется ли кто-либо сейчас, что мирный договор будет капитуляцией России? А если не капитуляция, то это будет сложный договор. И Мерц показал, что это понимает. И пытается донести до аудитории", — сказал он.

Более того, Еделев подчеркивает, что канцлер не говорил прямо об отказе от конкретных территорий и не связывал членство в ЕС с уступками, однако тщетно пытался придумывать аргументы для президента Украины, если этот вопрос вынесут на референдум.

Вступление Украины в ЕС — это не только реформы и соответствие достаточно размытым критериям, но и политическое решение всех государств-членов ЕС. И здесь Мерц, напрямую чувствуя настроения как в Брюсселе, так и в столицах государств-членов ЕС, начинает искать аргументы, чтобы убедить своих коллег поддержать вступление Украины. И один из таких аргументов – цена, которую Украина платит за свой евроинтеграционный выбор. Ибо даже будучи юристом, он прекрасно понимает, что эмоция работает лучше всего. Роман Еделев, доцент Института международных отношений Национального университета имени Тараса Шевченко

По мнению Еделева, Украина должна серьезно работать над аргументами, которые искал Мерц, и активнее работать с разными странами ЕС.

Европа переходит к прагматичной политике

Политолог Виталий Кулик рассматривает заявление как проявление прагматичного подхода Европы, которая готовит почву для переговоров и допускает вариант потери контроля над территориями: "С одной стороны — это гибридный юридический "конструктор". А с другой — он дает сигналы россиянам, что Европа готова к переговорам".

Это определенная рамка для Киева, которая должна переходить к реалистическому планированию. Не выдвигать завышенные требования к России, которые Европа и Украина, с точки зрения Мерца, не способны подкрепить [военной силой] на земле. А выходить из войны нужно, соответственно, потеря контроля на территорию – это опция, которая может быть на столе во время переговоров, и это ретранслирует Мерц. Виталий Кулик, политолог

Новая роль Украины в Европе

Эксперт отмечает, что вопрос членства Украины в ЕС будет приниматься Европой со сложностями. "Чтобы снизить риски, необходима будет система сдерживания и противовесов. В частности, это вступление Украины в ЕС без чрезмерных возможностей делать какую-то политическую "погоду" в ЕС. Поэтому Украина должна быть ослаблена, сконцентрирована, специализирована, в частности, на составляющую безопасности. Украина должна стать не просто членом ЕС, а должна защищать ЕС, не имея чрезмерного политического веса. Это такая мечта европейского политикума", — резюмировал Кулик.

Политолог особо обращает внимание на то, какой Европа видит Украину в случае интеграции — как государство, усиливающее безопасность континента, но не претендующее на ключевое политическое влияние. Однако Украина способна быстро консолидировать страны Восточной Европы и влиять на баланс сил в ЕС — не так, как это выгодно Франции и Германии.

Я больше, чем убежден, что Россия все же предпримет попытки напасть на Европейский Союз. НАТО не устоит и, соответственно, не сможет среагировать вовремя, и европейцам придется формировать новый контур безопасности с участием Украины. Виталий Кулик, политолог

По мнению Кулика, нынешние "рамки" переговоров не окончательны, а определяются возможностями сторон — "красные линии" могут двигаться.

Украина, ЕС и гарантии безопасности: как меняется повестка дня

Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк считает, что заявление канцлера Германии является частью более широкой попытки Берлина сформировать собственное видение завершения войны и будущих отношений с Украиной. Эксперт подчеркнул, что это сигнал от Германии — быстрого вступления Украины в ЕС не будет. Речь идет об отсрочке минимум за пределы 2027-2028 годов, а также о попытке скорректировать ожидания, которые ранее формировали украинские власти. При этом не исключается вариант "неполноценного" или ассоциированного членства, что, по словам Миселюка, отвечает интересам Германии как ключевого финансового донора Евросоюза.

В то же время эксперт резко ограничивает эти подходы от заявлений о возможных территориальных уступках. Миселюк подчеркивает, что юридическое признание потери территорий неприемлемо для Украины — как с политической, так и с правовой точки зрения. Если же речь идет о фиксации линии разграничения, то речь идет о признании статуса-кво.

"Есть определенное превышение полномочий со стороны руководства Германии, когда они начинают рассказывать, как действовать украинскому руководству, украинскому обществу", — акцентирует Миселюк.

Ранее говорили, что Киев может согласиться с признанием того, что часть территории оккупирована и уже не подконтрольна Украине, в обмен на "железобетонные" гарантии безопасности в первую очередь со стороны НАТО и Соединенных Штатов. А сейчас мы видим значительное понижение этого уровня ожиданий. То есть речь идет всего-навсего о перспективе вступления в ЕС, которая у нас и так есть. Ну, и что касается безопасности в гарантиях, то они вообще "провисают" и о них речь не идет. Андрей Миселюк, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"

