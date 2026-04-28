Экономия в 50%: у "Сильпо" обвалились ценники на популярный бренд шоколада
Самая большая экономия составит 140 гривен
В супермаркетах "Сильпо" действует масштабная акция на шоколад Milka — скидки составляют не менее 50%. Предложение будет действовать до 20 мая, так что у покупателей есть еще время, чтобы купить сладости выгоднее.
Речь идет о больших плитках серии MMMAX, которые сейчас продаются почти вдвое дешевле. Большинство позиций можно приобрести за 139 гривен вместо почти 280 гривен, что позволяет существенно сэкономить, как передает "Телеграф".
Что входит в акцию:
- Milka с арахисом и карамелью, 276 г – было 279 грн, а стало 139 грн (−51%, экономия 140 грн);
- Milka с печеньем Oreo, 300 г – 279 грн - 139 грн (−51%, экономия 140 грн);
- Milka Nussini (фундук-вафля), 270 г – 279 грн - 139 грн (−51%, экономия 140 грн);
- Milka со вкусом чизкейка, 300 г – 274 грн - 139 грн (−50%, экономия 135 грн).
Скидка фактически уменьшает стоимость большой плитки почти вдвое, что делает это предложение одним из самых выгодных среди сладостей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" действуют скидки и на другие сладости. Местами можно сэкономить до 100 гривен.