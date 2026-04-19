Лидер группы "Без обмежень" показал, как подросла его дочь и поздравил ее с 17-летием (фото)

Анастасия не единственный ребенок певца

Фронтмен популярной украинской группы "Без обмежень" Сергей Танчинец поделился со своими подписчиками важным семейным событием. Его старшая дочь Анастасия отмечает день рождения, и по этому случаю артист опубликовал нежное сообщение в соцсетях.

В воскресенье, 19 апреля, певец поздравил Анастасию с ее 17-летием. Девушка родилась в первом браке артиста с Анной Стефанской. На своей странице в Instagram Сергей разместил серию из трех фотографий, на которых видно, как заметно подросла его дочь.

Будь здорова, моя доченька! Наслаждайся жизнью, цени ее и бери от нее все, что делает тебя счастливой! Ты невероятная! И ты можешь все, потому что ты умная, сильная и очень светлая! Люблю тебя всем сердцем❤️ С Днем Рождения 🎂 Сергей Танчинец

Что известно о личной жизни певца

Сергей Танчинец в течение 15 лет состоял в браке с Анной Стефанской. Кроме дочери Анастасии, у пары также есть общий сын Лукьян. Новость об их разводе осенью 2023 года стала неожиданностью для многих фанов, ведь пара считалась одним из самых крепких в шоу-бизнесе. По словам артиста, они остались в хороших отношениях ради детей.

Сергей с экс-женой Анной. Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

1 января 2026 года Танчинец сообщил, что женился на Юлиане Корецкой, которая работает пиарщицей музыкальной группы. До этого пара уже неоднократно публиковала общие фото, не скрывая нежных чувств.

Раньше мы писали о жене Леонида Кучмы. Бывшая первая леди Украины родилась в России.