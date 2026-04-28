Бучинская впервые за многие годы призналась, почему Кучма дал ей звание Народной артистки, а с Януковичем отношения не сложились

Народная артистка Украины Наталья Бучинская впервые за длительное время откровенно расставила все точки над "і" в теме, которая годами обрастала слухами. Разговор о Викторе Януковиче внезапно пошел не по сценарию — и артистка резко отмежевалась от любых "дружеских" связей с экс-президентом.

В интервью журналисту Славе Демину Бучинская прямо заявила, что сплетни о ее близости с беглым президентом — это миф, не имеющий ничего общего с реальностью. По ее словам, за всю жизнь она видела политика всего несколько раз — и то исключительно в рабочем контексте.

"Я не выступала на предвыборной кампании при Викторе Федоровиче Януковиче. С Януковичем мы не дружили. Я его видела вблизи один раз, когда служила в ансамбле, это 2004 год. Второй раз, когда был такой концерт "Весна регионов", это просто на сцене увидела, он просто близко стоял. И третий раз еще было какое-то мероприятие," — сообщила певица

Более того, артистка подчеркнула, что она принципиально не участвовала в предвыборной кампании Януковича и не выступала на мероприятиях в его поддержку. В 2010 году гастролировала вместе с Виктором Ющенко, как единственная певица, сопровождавшая его тур по стране. Вместе с ними тогда работал и Евгений Нищук.

Отдельно Бучинская затронула и тему Антимайдана. По ее словам, в декабре ее действительно приглашали выступить на одном из концертов, однако она отказалась. Это решение, по ее намеку, имело свои последствия — в разные периоды карьеры ее неоднократно "вычеркивали" из списков артистов.

Не обошла певица и тема политических знакомств. Она подтвердила, что поддерживала хорошие отношения с Татьяной Бахтеевой, назвав ее сильным руководителем и человеком, который помогал ей в жизни.

Не менее чувствительным вопросом стало и получение звания народной артистки Украины в 2004 году – в период президентства Леонида Кучмы. Бучинская призналась, что тогда не обошлось без хейта – мол, награду она получила из-за "связей".

"Да, меня это упрекали. Даже собирали подписи, чтобы забрать звание. У меня дома есть копия того письма. Но я к этому отношусь спокойно — пусть будет для истории", — призналась Бучинская.

Артистка подтвердила, что при Кучме часто выступала на государственных мероприятиях и была лично знакома с президентом, но эти контакты оставались исключительно профессиональными: "Я на сцене — он в зале".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Наталья Могилевская сообщила о пополнении в семье. Ранее артистка уже удочерила двух девочек.