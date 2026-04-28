Марина Боржемская рассказала, почему до сих пор не сменила фамилию Узелкова на девичью

Наталья Дума
Автор
Марина Боржемская, Вячеслав Узелков Новость обновлена 28 апреля 2026, 17:04
Марина Боржемская, Вячеслав Узелков. Фото Колаж Телеграфу

После развода с боксером прошло 8 лет

Фитнес-тренер Марина Боржемская рассталась с Вячеславом Узелковым еще в 2018 году, но в соцсетях до сих пор подписана его фамилией. Как оказалось, это простое объяснение.

Об этом спортсменка рассказала в интервью Мирославе Мандзюк. Раньше у нее была двойная фамилия — Узелкова-Боржемская и в документах, но после разрыва с мужем она его сменила в паспорте.

По словам Боржемской, многочисленные попытки сменить никнейм в Instagram не дали результата. Несмотря на то, что она посылала платформе все необходимые документы, включая подтверждение развода и новые паспортные данные, ее запросы годами остаются без окончательного решения.

"Когда у тебя есть синяя галочка, это практически невозможно сделать", — объяснила Боржемская

Тренер призналась, что процесс затянулся уже настолько, что она потеряла надежду на смену. Впрочем, у этой истории есть и другая сторона.

Боржемская призналась, что не исключает, что нынешний ник может остаться с ней и дальше, ведь эту фамилию носят ее дети, а также она тесно связана с ней уже много лет. "Я считаю, что если пока так, то, возможно, так и должно быть".

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен и как выглядит могила Вячеслава Узелкова. 8 апреля 2026 г. ему могло бы исполниться 47.

