Хижняк засветилась в объятиях Цымбалюка и сообщила радостную новость для ее фанатов (фото)

Актриса снова появится в сериале вместе с Цимбалюком

Известный украинский актер и экс-"Холостяк" Тарас Цымбалюк показался в объятиях своей коллеги Антонины Хижняк, которая сыграла Мотрю в "Поймать Кайдаша". Также звезды сообщили о радостной новости.

На совместном снимке они позируют в форме спасателей и коротко подписал: "Очередной совместный проект в копилку". Без лишних деталей, но этого достаточно, чтобы подогреть интерес аудитории.

Дело в том, что слухи о возможном романе между Цымбалюком и Хижняком ходят уже не первый месяц. Впрочем, сама актриса раньше их прямо опровергала, подчеркивая, что между ними — исключительно профессиональные отношения и она никогда бы не могла быть парой с Тарасом.

Тарас Цымбалюк и Антонина Хижняк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Параллельно с этим Антонина Хижняк поделилась и собственной новостью. На своей странице в Инстаграм она сообщила, что присоединится ко второму сезону популярного сериала "Любовь и пламя". "Наконец-то можно это не скрывать", — написала актриса, намекнув, что проект долгое время держали в тайне.

С мужем она разведена с 2019 года.