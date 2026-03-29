После долгого молчания Ротару показала фото близкого человека

Невесткой певицы является уроженка РФ

Легендарная артистка София Ротару, в последнее время крайне редко появляющаяся в медиапространстве и соцсетях, прервала тишину, чтобы поделиться важным семейным событием. Певица трогательно поздравила с днем ​​рождения свою невестку — Светлану Евдокименко.

В воскресенье, 29 марта, София Михайловна опубликовала в Instagram-stories фото жены своего единственного сына Руслана. На снимке Светлана смотрится элегантно — в белом наряде, а сам пост артистка дополнила поздравлением на английском языке.

"Happy birthday", — коротко подписала снимок 78-летняя артистка. Несмотря на то, что София Ротару сейчас ведет закрытый образ жизни, она не забывает публично демонстрировать любовь к своей семье

Что известно о Светлане Евдокименко

Светлана Евдокименко (в девичестве Белоусова) – единственная невестка Софии Ротару, жена ее сына Руслана. Она родилась на Северном Кавказе, но всю жизнь живет в Украине и является ее гражданкой. Она замужем за Русланом Евдокименко уже более 30 лет (свадьба состоялась в 1994 году). Пара воспитала двоих детей: сына Анатолия и дочь Софию.

Светлана с семьей

Светлана долгое время занималась менеджментом Ротару. В частности, она сыграла ключевую роль в "ребрендинге" артистки после смерти мужа Анатолия Евдокименко и занималась ее стилем и сценическим образом. Кроме того, она является руководителем бутик-отеля Villa Sofia в Ялте, который сейчас пугает россиян.

Она замужем за Русланом Евдокименко - сыном Софии Ротару

Полномасштабное вторжение РФ в Украину Светлана встретила в своем доме в Киеве. Сейчас, живет ли она вместе с мужем и свекровью в загородном особняке под Киевом или с детьми за границей, неизвестно.