"Мне ничего не хочется, но…". Судья "МастерШеф" раскрыл свои сокровенные желания (фото)

54-летний Эктор выложил фото из поезда "Укрзализныци"

Звездный шеф-повар и судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво неожиданно выложил грустное фото в соцсети.

Известный колумбиец, уже давно живущий и работающий в Украине, а в мае 2021 года даже получивший украинское гражданство, опубликовал в своем блоге в Instagram новый пост. На первой фотографии он позирует лежа на нижней полке в поезде. Судя по эмблеме на занавеске, это "Укрзализныця".

"Мне сейчас ничего не хочется, но…", — подписал снимок Эктор, на котором выглядит очень устало. Но уже на следующих кадрах 54-летний кулинар делится своими заветными мечтами, воплотить которые можно, особенно, в теплое время года.

Из личного архива Хименес-Браво видно: звезда уже мысленно готовится к лету — мечтает о шашлыках, рыбалке, сочном свежем арбузе, теплых вечерних прогулках и отдыхе на природе.

Напомним, что Эктор Хименес-Браво уже 15 лет — судья известного кулинарного шоу на телеканале СТБ. В ноябре 2024 года стало известно, что во время российской атаки на Киев был частично разрушен известнейший павильон проекта "МастерШеф" — место, где участники со всей Украины соревновались за победу и титул лучшего кулинара страны.

В первые месяцы после полномасштабного вторжения Эктор начал изучать военное дело. Одновременно шеф-повар проходил военную подготовку — учился стрелять.