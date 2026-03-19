"Продажная". Новый пост Каменских в Instagram жестко разнесли (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Певицу давно критикуют за отказ от украинского языка
Известная украинская певица Настя Каменских, выехав из Украины, стала все чаще быть объектом для насмешек среди пользователей соцсетей.
38-летняя исполнительница, которая отказалась от украинского языка в своем блоге в Instagram, опубликовала новый пост. В нем Каменских на английском языке пофилософствовала о счастье и жизни. Судя по геотегу звезды, сейчас она находится в Майами (Флорида, США).
Мы часто думаем, что счастье где-то впереди. Еще немного — и начнется настоящая жизнь.
Но вот в чем секрет: счастья "позже" не существует. Оно в самом процессе. В том, как вы живете каждый день, даже если он не идеален.
Счастье и любовь — это глаголы. Это выбор — здесь и сейчас. И, возможно, самая большая радость — это научиться жить этим самым моментом.
Одна часть аудитории артистки восхитилась ее словами, тогда как другая жестко прошлась по позиции уроженки Киева. Критика в адрес Каменских со стороны украинцев усилилась из-за ряда скандалов, связанных с ее языковой позицией и поведением во время полномасштабной войны.
- Шк*ра продажная
- Уже надоела эта выскочка!
Напомним, что в конце 2025 года певица вновь начала вести свои социальные сети на русском языке и исполнять русскоязычные песни на зарубежных концертах. Это вызвало волну возмущения в сети, поскольку многие расценили это как пренебрежение к украинским фанатам и отказ от предыдущих обещаний петь только на украинском или испанском.
Напомним, что ранее в сети появилась информация по поводу финансовых проблем у Каменских и ее мужа Алексея Потапенко (рэпера Потапа). Жизнь за границей "по красоте" для супругов оказалась не такой простой.