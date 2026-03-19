"Продажная". Новый пост Каменских в Instagram жестко разнесли (фото)

Мы часто думаем, что счастье где-то впереди. Еще немного — и начнется настоящая жизнь.

Но вот в чем секрет: счастья "позже" не существует. Оно в самом процессе. В том, как вы живете каждый день, даже если он не идеален.

Счастье и любовь — это глаголы. Это выбор — здесь и сейчас. И, возможно, самая большая радость — это научиться жить этим самым моментом.