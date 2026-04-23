Популярный шоколад за 35 грн и скидки на Kit Kat: в "АТБ" обвалили цены на сладости

Акции будут действовать всего неделю

Сеть супермаркетов "АТБ" продолжает радовать покупателей выгодными предложениями. На этой неделе значительно снизились цены на популярные кондитерские изделия – от плиток шоколада известных брендов до весовых конфет и батончиков.

"Телеграф" подготовил обзор наиболее выгодных позиций. Любителям сладкого это поможет существенно сэкономить.

Шоколадные плитки

Наибольшую скидку получил пористый шоколад от бренда Roshen. Вместо предварительной цены в 63,80 грн, сейчас плитку весом 80 г можно приобрести всего за 35,90 грн. Это позволяет сэкономить 43% от стоимости. Акция распространяется на белый карамельный, молочный и экстрачерный пористый шоколад.

Также действует выгодное предложение на премиальную линейку Millennium Gold (110 г). Шоколад с целыми лесными орехами или миндалем теперь стоит 60,90 грн, тогда как старая цена составляла 93,80 грн. (скидка -35%).

Батончики и вафли Nestle

Для тех, кто любит скорые перекусы, действует единая скидка 32% на продукцию компании Nestle. В корзину по привлекательной цене можно положить:

Батончик Lion (стандартный 42 г) — 16,90 грн (вместо 25,00 грн);

(стандартный 42 г) — (вместо 25,00 грн); Батончик Lion King/White (увеличенный 90 г) — 35,30 грн (вместо 52,20 грн);

(увеличенный 90 г) — (вместо 52,20 грн); Вафли Kit Kat (40-41.5 г) — 23,50 грн или 26,30 грн в зависимости от вида (старая цена до 38,90 грн);

(40-41.5 г) — или в зависимости от вида (старая цена до 38,90 грн); Kit Kat Chunky King Size (64 г) — 38,90 грн (вместо 57,30 грн);

(64 г) — (вместо 57,30 грн); Конфета Nuts (42 г) — 25,50 грн (вместо 37,90 грн);

(42 г) — (вместо 37,90 грн); Вафля Nesquik DUO (26 г) — 9,60 грн (вместо 14,20 грн).

Весовые конфеты

Любители классики могут запастись весовыми конфетами со скидкой 35%.

"Звездное сияние" от Свиточ — новая цена составляет 316,90 грн/кг (старая цена — 490,55 грн/кг). Покупая порцию 500 г, вы заплатите всего 158,45 грн. АВК Florens (со вкусом топленого молока) теперь стоят 189,90 грн/кг вместо 293,55 грн/кг. Полкилограмма этих конфет обойдутся в 94,95 грн.

Акционные предложения в сети АТБ в рамках программы "Экономия" действуют в течение недели — с 22 по 28 апреля 2026 года.

