Мороженое за полцены и скидки 50% на пельмени: "АТБ" обвалил цены в отделе заморозки

Сеть магазинов предлагает приятные цены на 25 позиций

В сети "АТБ" вновь стартовала масштабная недельная распродажа, которая больше всего затронула отдел замороженных продуктов. На некоторые позиции мороженого и полуфабрикатов дисконт достигает 50-55%.

"Телеграф" проанализировал цены. Это позволяет значительно сократить расходы на продуктовую корзину и полакомиться любимыми вкусностями.

Наиболее выгодные предложения сосредоточены в категории десертов. Премиальное мороженое Magnat (в лотках по 500 г) со вкусами "Манго-апельсин", "Малиновый чизкейк" и "Лесной орех" сейчас стоит 99,90 грн, хотя обычная цена составляет 222,50 грн (скидка 55%).

Также существенно снизилась стоимость продукции других популярных брендов:

"Киевский пломбир" — скидки действуют до 50%

Пломбир с печеньем и какао (140 г) — 38,90 грн (вместо 78,90 грн);

Пломбир с вареньем из голубики (140 г) — 37,90 грн (вместо 76,90 грн);

Эскимо без сахара в глазури (80 г) — 27,90 грн (вместо 55,90 грн);

Пломбир без сахара в стаканчике (80 г) — 24,50 грн (вместо 49,00 грн);

Классический пломбир в стаканчике (80 г) – 18,90 грн (вместо 38,50 грн).

Какие акционные позиции предлагает "Лимо":

Пломбир "1965" (500 г) — 99,90 грн (вместо 186,90 грн);

Шоколадное мороженое со сгущенкой (500 г) — 85,50 грн (вместо 158,90 грн);

Эскимо "Юбилейное 1965" (90 г) — 25,45 грн (вместо 50,90 грн);

Эскимо "Сырковое 1965" с фруктовым наполнителем (65 г) — 20,90 грн (вместо 42,50 грн).

"Рудь" предлагает 6 позиции по хорошей скидке

Мороженое "Черника-ежевика" (500 г) — 75,90 грн (вместо 152,90 грн);

Мороженое "100% мороженое" (500 г) — 62,90 грн (вместо 126,50 грн);

"Donut" со вкусом ваниль-клубника (70 г) — 26,90 грн (вместо 37,30 грн);

"Black-кофе" в рожке (70 г) — 25,90 грн (вместо 33,50 грн);

Брикет "100%" (90 г) — 24,90 грн (вместо 32,90 грн);

"100% мороженое" в стаканчике (70 г) — 21,90 грн (вместо 28,80 грн).

Торговая марка "Laska" также предлагает скидки.

Maximuse с шоколадной крошкой (500 г) — 109,90 грн (вместо 203,50 грн);

"Умный выбор" со сгущенкой (1 кг) — 109,60 грн (вместо 139,60 грн);

Laska со вкусом "Груша-дорблю" (115 г) — 41,30 грн (вместо 56,90 грн);

"Умный выбор" в стаканчике (65 г) — 8,80 грн (вместо 11,80 грн).

В мясном отделе заморозки аналогичный дисконт действует на линейку пельменей "Мишутка" от ТМ "Три Медведя". Упаковка с мясом индейки (650 г) предлагается за 109,90 грн. вместо 219,90 грн. Вариант "Филейные" (650 г) стоит 99,90 грн. вместо 199,90 грн., а пачка пельменей с телятиной (450 г.) обойдется в 82,90 грн. при старой цене 165,90 грн.

Акционные предложения в сети АТБ в рамках программы "Экономия" действуют в течение недели — с 22 по 28 апреля 2026 года.

