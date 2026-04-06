Не ходите в "Сильпо" за помидорами: где купить этот овощ на 800 грн дешевле

Цены на овощи продолжают удивлять украинцев своим разнообразием. Касается это и помидоров.

"Телеграф" сравнил стоимость разных сортов томатов. Для материала использовались данные магазинов: "Сильпо", "Фора", АТБ", "Варус".

Сколько стоят помидоры в магазине "АТБ"

В сети АТБ выбор сфокусирован на основных позициях. Здесь можно найти одно из самых доступных предложений для ежедневных блюд.

Томат Черри (250 г): 74.90 грн/шт.

Томаты тепличные: 199.89 грн/кг.

Стоимость помидоров в "Varus"

Магазин "Varus" предлагает широкий ассортимент весовых томатов, включая популярные сорта "Икрам" и "Сливка".

Томат весовой: 209.90 грн/кг.

Томат Икрам весовой: 229.90 грн/кг (со скидкой -23%, старая цена — 299.90 грн).

Помидор Сливка весовая: 249.90 грн/кг.

Какую стоимость объявили в "Сильпо"

В "Сильпо" представлены интересные сортовые позиции, однако стоит быть внимательными: цена указана за 100 граммов, что визуально может показаться дешевле, чем в других сетях.

Томат ветка: 71.7 грн за 100г ( 717 грн/кг ).

Томат Биоранж желтый: 109.9 грн за 100г ( 1099 грн/кг ).

Томат Томимару Мучо: 122.15 грн за 100г ( 1221.5 грн/кг ).

Томат "Коктейльный" на ветке: 209.5 грн за 100г ( 2095 грн/кг ).

Цена на помидоры в "Форе"

"Фора" предлагает стабильный выбор с упором на украинское происхождение некоторых сортов.

Томат: 209.00 грн/кг.

Томат желтый: 289.00 грн/кг.

Розовый томат Украинский: 298.00 грн/кг.

Томаты коктейльные (400 г): 169.00 грн.

Куда идти за покупками

Анализ цен показывает, что для экономного наполнения продуктовой корзины лучшим вариантом остается "АТБ", где обычные тепличные томаты предлагают по самой низкой цене — менее 200 гривен за килограмм. Если же вы ищете конкретные сорта, как "Икрам", то стоит посетить "Varus", поскольку благодаря текущим скидкам там можно существенно сэкономить.

Тем, кто предпочитает классические томаты без привязки к бренду, подойдут и "Фора", и тот самый "Varus", ведь они держат ценовую "золотую середину" на уровне 209 гривен. В то же время, сеть "Сильпо" остается местом для гастрономических экспериментов, а не для бюджетных закупок. Стоимость премиальных томатов там иногда в разы превышает среднерыночные показатели, что делает этот супермаркет самым дорогим в нашем списке.

Ранее "Телеграф" писал, где удастся сэкономить 115 грн на килограмме свежих огурцов к Пасхе.