Точно не в "АТБ": где удастся сэкономить 115 грн на килограмме свежих огурцов к Пасхе
Цены на свежие овощи в украинских супермаркетах существенно отличаются
Цены на обычные огурцы могут неприятно удивить — в разных супермаркетах разница достигает десятков, а иногда и более семи сотен гривен за килограмм.
Где же сейчас можно купить их выгоднее всего, проанализировал "Телеграф". Мы взяли актуальные ценники в 5 торговых сетях.
Самые выгодные варианты можно найти в сети "Сильпо". Здесь самое дешевое предложение составляет около 60 гривен за килограмм, что значительно ниже среднего рыночного уровня. В то же время в этом же магазине представлены и более дорогие позиции: 154 гривен за 450 граммов и 179 гривен за килограмм, что зависит от сорта и происхождения овощей.
В "АТБ" огурцы стоят дороже: 175,89 гривны за килограмм, а со скидкой — 169,89 гривны. Это одна из самых высоких цен среди популярных торговых сетей.
У "Фора" стоимость начинается от 139 гривен за килограмм, что делает сеть средним по уровню цен вариантом.
У "Varus" самое дешевое предложение составляет 149,90 гривны за килограмм (представлено два варианта).
Также в "Novus" огурцы продаются от самой низкой цены в 149 гривен за 450 граммов, что в пересчете на килограмм выходит дороже за большинство конкурентов.
Таким образом, самую низкую цену на свежие огурцы предлагает "Сильпо", тогда как в "АТБ" и "Novus" овощи стоят ощутимо дороже. Если сравнить самое дешевое предложение (60 гривен) с самым дорогим из предложенных (175 гривен), то экономия составляет примерно 115 гривен на килограмме.
