Пасхальные скидки: в "АТБ" с 1 апреля популярный шоколад будут продавать на 100 грн дешевле

Успейте купить Пасху

В преддверии Пасхальных праздников сеть супермаркетов АТБ начинает масштабную акцию для любителей сладкого. В рамках программы "Праздничная корзина" популярнейший молочный шоколад Roshen Lacmi в большом формате (от 275 г до 295 г) можно будет приобрести со скидкой 50%.

Об этом стало известно из акционной газеты "АТБ", опубликованной в Тредсе. Подробности расскажет "Телеграф".

Акционные цены и экономия

Согласно данным сети, цены на "семейные" плитки шоколада снижены ровно вдвое. Вот сколько будут стоить вкусности после старта скидок:

Roshen Lacmi (275 г и 280 г) с начинками Strawberry cake, миндалем или арахисом: старая цена 196,90 грн → новая цена 97,90 грн .

с начинками Strawberry cake, миндалем или арахисом: старая цена → новая цена . Roshen Lacmi (295 г) с целым лесным орехом: старая цена 232,90 грн → новая цена 114,90 грн .ʼ

Таким образом, на каждой такой плитке покупатели смогут сэкономить от 99 до 118 гривен. Это рекордная скидка, учитывая, что обычно по такой цене можно приобрести только стандартную 90-граммовую плитку.

Срок действия акции

Официально большие скидки на Lacmi стартуют в четверг, 1 апреля. Акция продлится в течение недели — до среды, 7 апреля включительно.

Ранее Телеграф писал, что в "АТБ" с 1 апреля будет действовать приятная скидка на колбасу.