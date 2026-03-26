Ловушка для "перебежчиков": дешевые тарифы после смены мобильного оператора могут стать золотыми

Владислава Коваль
Автор
Тарифы мобильных операторов
Тарифы мобильных операторов. Фото Коллаж "Телеграф"

Следует внимательно изучать условия – выгода при переносе может быть временной

По данным Национальной комиссии (НКЭК), в феврале 2026 года около 87 тысяч абонентов воспользовались услугой переноса номера (MNP). " Телеграф " продолжает смотреть за ситуацией на рынке мобильной связи. В феврале мы рассказывали о повышении тарифов и прогнозировали волну переходов, а сейчас имеем первые итоги: украинцы действительно переносят номера к одному оператору, пока другие два гиганта теряют клиентов.

Кто теряет, а кто находит

Согласно статистике регулятора, обнародованной 22 марта, в феврале своих абонентов больше всего потеряли два крупнейших игрока:

  • "Киевстар" — минус 47 024 абонента.
  • Vodafone — минус 35 047 абонентов.

В то же время lifecell стал главным хабом для "перебежчиков". Сюда в феврале перенесли свои номера 72 563 украинца. Для сравнения: на "Киевстар" за тот же период перешли всего 7 400 человек, а на Vodafone — 6 901.

Миграция абонентов между операторами, февраль 2026
Миграция абонентов между операторами, февраль 2026

Таким образом, lifecell остается единственным оператором, которому удалось существенно нарастить абонентскую базу благодаря MNP. Если смотреть на динамику, то "Киевстар" и Vodafone фактически выступили "донорами" клиентской базы для конкурента.

Почему "убегают" именно сейчас: связь между тарифами и переходами

В феврале, когда выходил предыдущий материал "Телеграфа", мобильные операторы только анонсировали изменения. "Киевстар" официально предупредил о повышении стоимости шести тарифных линеек (от 50 до 90 грн), включая популярные пакеты "Смачний", LOVE UA и "Твій улюблений".

Вслед за ним об изменении стоимости тарифов сообщил и Vodafone Ukraine — подорожание составило в среднем 60–80 гривен и затронуло следующие тарифы:

  • Joice / Joice Start 2023: 330 грн (было 260 грн).
  • Joice Start / Special / Turbo: 340 грн (было 270 грн).
  • Joice PRO / SuperNet Pro: 400 грн (было 320–340 грн).
  • SuperNet Unlim: 520 грн (было 470 грн).
  • Light+: 230 грн (было 185 грн).

Еще более ощутимое повышение ждет существующих клиентов lifecell, которые пользуются архивными (устаревшими) тарифными планами. С 2 апреля 2026 года стоимость ряда таких тарифов вырастет — местами на 110 грн в месяц. Под удар попадают те, кто годами не менял свой план и считал себя защищенным от ценовых колебаний.

Таким образом, даже те абоненты, которые сбежали от повышения "Киевстара" или Vodafone к lifecell, могут столкнуться с новым подорожанием уже через несколько месяцев. Особенно если они подключились по акционным условиям, действовавшим до 18 февраля, или остались на старом архивном тарифе.

Телеком-аналитик Александр Глущенко в комментарии "Телеграфу" объяснял: когда операторы одновременно поднимают цены, у абонента срабатывает экономическая логика.

"На рынке, где работает всего три крупных игрока, поднимать тарифы очень легко. Особенно когда номер мобильного телефона является финансовым номером (номер, подвязанный к банковскому аккаунту, — ред.)", — отмечал эксперт.

Александр Глущенко/Facebook-страница
Александр Глущенко/Facebook-страница

Секретное оружие: что получает "перебежчик"

Так почему же в условиях общего подорожания абоненты массово выбирают именно lifecell? Ответ — в маркетинговой стратегии привлечения новых клиентов. Пока "Киевстар" и Vodafone повышают цены сразу для всех, lifecell делает ставку на временные, но очень ощутимые бонусы для тех, кто переносит номер.

Сейчас, в марте 2026-го, "перебежчики" на lifecell могут рассчитывать на:

  • удвоенный объем гигабайт в первые 6–12 месяцев;
  • фиксированную абонплату без скрытых повышений в течение года;
  • доступ к специальным тарифным линейкам, которые не предлагаются "старым" абонентам.

Именно эти "плюшки" создают иллюзию, что новый оператор существенно дешевле. Александр Глущенко объясняет эту стратегию так:

"У нас почему-то решили, что новый клиент должен получить какие-то преференции, а из старого, лояльного клиента можно ‘доить’ по полной. Скорее всего, вам как ‘новобранцу’ сделают скидку, но потом, когда вы станете постоянным абонентом, ситуация изменится".

И действительно, после завершения акционного периода стоимость обслуживания возрастает до стандартных ставок. А с 2 апреля повышение коснется даже тех, кто годами оставался на старых архивных тарифах lifecell. То есть "сладкая жизнь" перебежчика — преимущественно временное явление.

Стоит ли менять оператора сейчас: что нужно знать

Если вы получили SMS о повышении тарифа или просто хотите оптимизировать расходы на связь, вот что стоит сделать:

1. Считать выгоду на дистанции Перенос номера (MNP) занимает 1–3 дня, ваш номер остается прежним, на него продолжают приходить SMS от банков и госорганов. Стоит внимательно изучить условия: акционная цена действует только первые полгода или год. После этого стоимость может сравняться с рыночной — иногда даже превысить ее. Оценивать лучше не первый месяц экономии, а расходы за 12–18 месяцев.

2. Проверить средства и идентификацию Если у вас есть задолженность перед старым оператором, в переносе номера будет отказано. Погасить долг можно в приложении или через терминал. Также убедитесь, что номер оформлен на вас. Если SIM-карта зарегистрирована на другое лицо (или вообще не идентифицирована), процесс MNP может затянуться или быть невозможным.

3. Узнать о перспективах тарифа Если вы планируете остаться у текущего оператора, зайдите в личный кабинет или позвоните в поддержку. Возможно, ваш тарифный план — из тех "архивных", которые подорожают уже с 2 апреля. В таком случае выгоднее перейти на другой тариф (даже у того же оператора) до наступления новых цен, чем платить на 100 грн больше за старые условия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что усиление ответственности за пропуски в школах вызывает много вопросов у родителей и детей, ведь в МОН уже заявили о возможном введении штрафов до 5100 гривен за прогулы.

