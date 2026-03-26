Ловушка для "перебежчиков": дешевые тарифы после смены мобильного оператора могут стать золотыми
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Следует внимательно изучать условия – выгода при переносе может быть временной
По данным Национальной комиссии (НКЭК), в феврале 2026 года около 87 тысяч абонентов воспользовались услугой переноса номера (MNP). " Телеграф " продолжает смотреть за ситуацией на рынке мобильной связи. В феврале мы рассказывали о повышении тарифов и прогнозировали волну переходов, а сейчас имеем первые итоги: украинцы действительно переносят номера к одному оператору, пока другие два гиганта теряют клиентов.
Кто теряет, а кто находит
Согласно статистике регулятора, обнародованной 22 марта, в феврале своих абонентов больше всего потеряли два крупнейших игрока:
- "Киевстар" — минус 47 024 абонента.
- Vodafone — минус 35 047 абонентов.
В то же время lifecell стал главным хабом для "перебежчиков". Сюда в феврале перенесли свои номера 72 563 украинца. Для сравнения: на "Киевстар" за тот же период перешли всего 7 400 человек, а на Vodafone — 6 901.
Таким образом, lifecell остается единственным оператором, которому удалось существенно нарастить абонентскую базу благодаря MNP. Если смотреть на динамику, то "Киевстар" и Vodafone фактически выступили "донорами" клиентской базы для конкурента.
Почему "убегают" именно сейчас: связь между тарифами и переходами
В феврале, когда выходил предыдущий материал "Телеграфа", мобильные операторы только анонсировали изменения. "Киевстар" официально предупредил о повышении стоимости шести тарифных линеек (от 50 до 90 грн), включая популярные пакеты "Смачний", LOVE UA и "Твій улюблений".
Вслед за ним об изменении стоимости тарифов сообщил и Vodafone Ukraine — подорожание составило в среднем 60–80 гривен и затронуло следующие тарифы:
- Joice / Joice Start 2023: 330 грн (было 260 грн).
- Joice Start / Special / Turbo: 340 грн (было 270 грн).
- Joice PRO / SuperNet Pro: 400 грн (было 320–340 грн).
- SuperNet Unlim: 520 грн (было 470 грн).
- Light+: 230 грн (было 185 грн).
Еще более ощутимое повышение ждет существующих клиентов lifecell, которые пользуются архивными (устаревшими) тарифными планами. С 2 апреля 2026 года стоимость ряда таких тарифов вырастет — местами на 110 грн в месяц. Под удар попадают те, кто годами не менял свой план и считал себя защищенным от ценовых колебаний.
Таким образом, даже те абоненты, которые сбежали от повышения "Киевстара" или Vodafone к lifecell, могут столкнуться с новым подорожанием уже через несколько месяцев. Особенно если они подключились по акционным условиям, действовавшим до 18 февраля, или остались на старом архивном тарифе.
Телеком-аналитик Александр Глущенко в комментарии "Телеграфу" объяснял: когда операторы одновременно поднимают цены, у абонента срабатывает экономическая логика.
"На рынке, где работает всего три крупных игрока, поднимать тарифы очень легко. Особенно когда номер мобильного телефона является финансовым номером (номер, подвязанный к банковскому аккаунту, — ред.)", — отмечал эксперт.
Секретное оружие: что получает "перебежчик"
Так почему же в условиях общего подорожания абоненты массово выбирают именно lifecell? Ответ — в маркетинговой стратегии привлечения новых клиентов. Пока "Киевстар" и Vodafone повышают цены сразу для всех, lifecell делает ставку на временные, но очень ощутимые бонусы для тех, кто переносит номер.
Сейчас, в марте 2026-го, "перебежчики" на lifecell могут рассчитывать на:
- удвоенный объем гигабайт в первые 6–12 месяцев;
- фиксированную абонплату без скрытых повышений в течение года;
- доступ к специальным тарифным линейкам, которые не предлагаются "старым" абонентам.
Именно эти "плюшки" создают иллюзию, что новый оператор существенно дешевле. Александр Глущенко объясняет эту стратегию так:
"У нас почему-то решили, что новый клиент должен получить какие-то преференции, а из старого, лояльного клиента можно ‘доить’ по полной. Скорее всего, вам как ‘новобранцу’ сделают скидку, но потом, когда вы станете постоянным абонентом, ситуация изменится".
И действительно, после завершения акционного периода стоимость обслуживания возрастает до стандартных ставок. А с 2 апреля повышение коснется даже тех, кто годами оставался на старых архивных тарифах lifecell. То есть "сладкая жизнь" перебежчика — преимущественно временное явление.
Стоит ли менять оператора сейчас: что нужно знать
Если вы получили SMS о повышении тарифа или просто хотите оптимизировать расходы на связь, вот что стоит сделать:
1. Считать выгоду на дистанции Перенос номера (MNP) занимает 1–3 дня, ваш номер остается прежним, на него продолжают приходить SMS от банков и госорганов. Стоит внимательно изучить условия: акционная цена действует только первые полгода или год. После этого стоимость может сравняться с рыночной — иногда даже превысить ее. Оценивать лучше не первый месяц экономии, а расходы за 12–18 месяцев.
2. Проверить средства и идентификацию Если у вас есть задолженность перед старым оператором, в переносе номера будет отказано. Погасить долг можно в приложении или через терминал. Также убедитесь, что номер оформлен на вас. Если SIM-карта зарегистрирована на другое лицо (или вообще не идентифицирована), процесс MNP может затянуться или быть невозможным.
3. Узнать о перспективах тарифа Если вы планируете остаться у текущего оператора, зайдите в личный кабинет или позвоните в поддержку. Возможно, ваш тарифный план — из тех "архивных", которые подорожают уже с 2 апреля. В таком случае выгоднее перейти на другой тариф (даже у того же оператора) до наступления новых цен, чем платить на 100 грн больше за старые условия.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что усиление ответственности за пропуски в школах вызывает много вопросов у родителей и детей, ведь в МОН уже заявили о возможном введении штрафов до 5100 гривен за прогулы.