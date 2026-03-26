Ловушка для "перебежчиков": дешевые тарифы после смены мобильного оператора могут стать золотыми

Следует внимательно изучать условия – выгода при переносе может быть временной

По данным Национальной комиссии (НКЭК), в феврале 2026 года около 87 тысяч абонентов воспользовались услугой переноса номера (MNP). " Телеграф " продолжает смотреть за ситуацией на рынке мобильной связи. В феврале мы рассказывали о повышении тарифов и прогнозировали волну переходов, а сейчас имеем первые итоги: украинцы действительно переносят номера к одному оператору, пока другие два гиганта теряют клиентов.

Кто теряет, а кто находит

Согласно статистике регулятора, обнародованной 22 марта, в феврале своих абонентов больше всего потеряли два крупнейших игрока:

"Киевстар" — минус 47 024 абонента.

Vodafone — минус 35 047 абонентов.

В то же время lifecell стал главным хабом для "перебежчиков". Сюда в феврале перенесли свои номера 72 563 украинца. Для сравнения: на "Киевстар" за тот же период перешли всего 7 400 человек, а на Vodafone — 6 901.

Миграция абонентов между операторами, февраль 2026

Таким образом, lifecell остается единственным оператором, которому удалось существенно нарастить абонентскую базу благодаря MNP. Если смотреть на динамику, то "Киевстар" и Vodafone фактически выступили "донорами" клиентской базы для конкурента.

Почему "убегают" именно сейчас: связь между тарифами и переходами

В феврале, когда выходил предыдущий материал "Телеграфа", мобильные операторы только анонсировали изменения. "Киевстар" официально предупредил о повышении стоимости шести тарифных линеек (от 50 до 90 грн), включая популярные пакеты "Смачний", LOVE UA и "Твій улюблений".

Вслед за ним об изменении стоимости тарифов сообщил и Vodafone Ukraine — подорожание составило в среднем 60–80 гривен и затронуло следующие тарифы:

Joice / Joice Start 2023: 330 грн (было 260 грн).

330 грн (было 260 грн). Joice Start / Special / Turbo: 340 грн (было 270 грн).

340 грн (было 270 грн). Joice PRO / SuperNet Pro: 400 грн (было 320–340 грн).

400 грн (было 320–340 грн). SuperNet Unlim: 520 грн (было 470 грн).

520 грн (было 470 грн). Light+: 230 грн (было 185 грн).

Еще более ощутимое повышение ждет существующих клиентов lifecell, которые пользуются архивными (устаревшими) тарифными планами. С 2 апреля 2026 года стоимость ряда таких тарифов вырастет — местами на 110 грн в месяц. Под удар попадают те, кто годами не менял свой план и считал себя защищенным от ценовых колебаний.

Таким образом, даже те абоненты, которые сбежали от повышения "Киевстара" или Vodafone к lifecell, могут столкнуться с новым подорожанием уже через несколько месяцев. Особенно если они подключились по акционным условиям, действовавшим до 18 февраля, или остались на старом архивном тарифе.

Телеком-аналитик Александр Глущенко в комментарии "Телеграфу" объяснял: когда операторы одновременно поднимают цены, у абонента срабатывает экономическая логика.

"На рынке, где работает всего три крупных игрока, поднимать тарифы очень легко. Особенно когда номер мобильного телефона является финансовым номером (номер, подвязанный к банковскому аккаунту, — ред.)", — отмечал эксперт.

Александр Глущенко/Facebook-страница

Секретное оружие: что получает "перебежчик"

Так почему же в условиях общего подорожания абоненты массово выбирают именно lifecell? Ответ — в маркетинговой стратегии привлечения новых клиентов. Пока "Киевстар" и Vodafone повышают цены сразу для всех, lifecell делает ставку на временные, но очень ощутимые бонусы для тех, кто переносит номер.

Сейчас, в марте 2026-го, "перебежчики" на lifecell могут рассчитывать на:

удвоенный объем гигабайт в первые 6–12 месяцев;

фиксированную абонплату без скрытых повышений в течение года;

доступ к специальным тарифным линейкам, которые не предлагаются "старым" абонентам.

Именно эти "плюшки" создают иллюзию, что новый оператор существенно дешевле. Александр Глущенко объясняет эту стратегию так:

"У нас почему-то решили, что новый клиент должен получить какие-то преференции, а из старого, лояльного клиента можно ‘доить’ по полной. Скорее всего, вам как ‘новобранцу’ сделают скидку, но потом, когда вы станете постоянным абонентом, ситуация изменится".

И действительно, после завершения акционного периода стоимость обслуживания возрастает до стандартных ставок. А с 2 апреля повышение коснется даже тех, кто годами оставался на старых архивных тарифах lifecell. То есть "сладкая жизнь" перебежчика — преимущественно временное явление.

Стоит ли менять оператора сейчас: что нужно знать

Если вы получили SMS о повышении тарифа или просто хотите оптимизировать расходы на связь, вот что стоит сделать:

1. Считать выгоду на дистанции Перенос номера (MNP) занимает 1–3 дня, ваш номер остается прежним, на него продолжают приходить SMS от банков и госорганов. Стоит внимательно изучить условия: акционная цена действует только первые полгода или год. После этого стоимость может сравняться с рыночной — иногда даже превысить ее. Оценивать лучше не первый месяц экономии, а расходы за 12–18 месяцев.

2. Проверить средства и идентификацию Если у вас есть задолженность перед старым оператором, в переносе номера будет отказано. Погасить долг можно в приложении или через терминал. Также убедитесь, что номер оформлен на вас. Если SIM-карта зарегистрирована на другое лицо (или вообще не идентифицирована), процесс MNP может затянуться или быть невозможным.

3. Узнать о перспективах тарифа Если вы планируете остаться у текущего оператора, зайдите в личный кабинет или позвоните в поддержку. Возможно, ваш тарифный план — из тех "архивных", которые подорожают уже с 2 апреля. В таком случае выгоднее перейти на другой тариф (даже у того же оператора) до наступления новых цен, чем платить на 100 грн больше за старые условия.

