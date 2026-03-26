Пастка для "перебіжчиків": дешеві тарифи після зміни мобільного оператора можуть стати золотими

Варто уважно вивчати умови – вигода при перенесенні може бути тимчасовою

За даними Національної комісії (НКЕК), у лютому 2026 року майже 87 тисяч абонентів скористалися послугою перенесення номера (MNP). "Телеграф" продовжує стежити за ситуацією на ринку мобільного зв’язку. У лютому ми розповідали про підвищення тарифів і прогнозували хвилю переходів, а зараз маємо перші підсумки: українці дійсно переносять номери до одного оператора, поки інші два гіганти втрачають клієнтів.

Хто втрачає, а хто знаходить

Згідно зі статистикою регулятора, оприлюдненою 22 березня, у лютому своїх абонентів найбільше втратили два найбільші гравці:

"Київстар" – мінус 47 024 абоненти.

Vodafone – мінус 35 047 абонентів.

Водночас lifecell став головним хабом для "перебіжчиків". Сюди у лютому перенесли свої номери 72 563 українці. Для порівняння: на "Київстар" за той самий період перейшли лише 7 400 осіб, а на Vodafone – 6 901.

Міграція абонентів між операторами, лютий 2026 року

Таким чином, lifecell залишається єдиним оператором, якому вдалося суттєво наростити абонентську базу завдяки MNP. Якщо дивитися на динаміку, то "Київстар" та Vodafone фактично виступили "донорами" клієнтської бази для конкурента.

Чому "тікають" саме зараз: зв’язок між тарифами та переходами

У лютому, коли виходив попередній матеріал "Телеграфа", мобільні оператори лише анонсували зміни. "Київстар" офіційно попередив про підвищення вартості шести тарифних лінійок (від 50 до 90 грн), включаючи популярні пакети "Смачний", LOVE UA та "Твій улюблений".

Слідом за ним про зміну вартості тарифів повідомив і Vodafone Ukraine – подорожчання склало, у середньому, 60-80 гривень та зачепило наступні тарифи:

Joice / Joice Start 2023: 330 грн (було 260 грн).

Joice Start / Special / Turbo: 340 грн (було 270 грн).

Joice PRO / SuperNet Pro: 400 грн (було 320–340 грн).

SuperNet Unlim: 520 грн (було 470 грн).

Light+: 230 грн (було 185 грн).

Ще більш відчутне підвищення чекає на існуючих клієнтів lifecell, які користуються архівними (застарілими) тарифними планами. З 2 квітня 2026 року вартість низки таких тарифів зросте – подекуди на 110 грн на місяць. Під удар потрапляють ті, хто роками не змінював свій план і вважав себе захищеним від цінових коливань

Таким чином, навіть ті абоненти, які втекли від підвищення "Київстару" чи Vodafone до lifecell, можуть зіткнутися з новим здорожчанням вже за кілька місяців. Особливо якщо вони підключилися за акційними умовами, які діяли до 18 лютого, або залишилися на старому архівному тарифі.

Телеком-аналітик Олександр Глущенко у коментарі "Телеграфу" пояснював: коли оператори одночасно піднімають ціни, у абонента спрацьовує економічна логіка.

"На ринку, де працює всього три великих гравці, піднімати тарифи дуже легко. Особливо, коли номер мобільного телефону є фінансовим номером (номер, підв’язаний до банківського акаунту, – ред.)", — зазначав експерт.

Олександр Глущенко / Facebook-сторінка

Секретна зброя: що отримує "перебіжчик"

То чому ж за умов загального подорожчання абоненти масово обирають саме lifecell? Відповідь — у маркетинговій стратегії залучення нових клієнтів. Поки "Київстар" і Vodafone підвищують ціни одразу для всіх, lifecell робить ставку на тимчасові, але дуже відчутні бонуси для тих, хто переносить номер.

Зараз, у березні 2026-го, "перебіжчики" на lifecell можуть розраховувати на:

подвоєний обсяг гігабайт у перші 6-12 місяців;

фіксовану абонплату без прихованих підвищень протягом року;

доступ до спеціальних тарифних лінійок, які не пропонуються "старим" абонентам.

Саме ці "плюшки" створюють ілюзію, що новий оператор суттєво дешевший. Олександр Глущенко пояснює цю стратегію так:

"У нас чомусь вирішили, що новий клієнт має отримати якісь преференції, а зі старого, лояльного клієнта можна "доїти" по повній. Скоріш за все, вам як "новобранцю" зроблять знижку, але потім, коли ви станете постійним абонентом, ситуація зміниться".

І справді, після завершення акційного періоду вартість обслуговування зростає до стандартних ставок. А з 2 квітня підвищення торкнеться навіть тих, хто роками залишався на старих архівних тарифах lifecell. Тобто "солодке життя" перебіжчика — переважно тимчасове явище.

Чи варто міняти оператора зараз: що треба знати

Якщо ви отримали SMS про підвищення тарифу або просто хочете оптимізувати витрати на зв’язок, ось що варто зробити:

1. Рахувати вигоду на дистанції

Перенесення номера (MNP) займає 1-3 дні, ваш номер залишається тим самим, до нього продовжують приходити SMS від банків і держорганів. Варто уважно вивчити умови: акційна ціна діє лише перші пів року або рік. Після цього вартість може зрівнятися з ринковою – іноді навіть перевищити її. Оцінювати краще не перший місяць економії, а витрати за 12-18 місяців.

2. Перевірити кошти та ідентифікацію

Якщо у вас є заборгованість перед старим оператором, у перенесенні номера буде відмовлено. Погасити борг можна у додатку або через термінал. Також переконайтеся, що номер оформлений на вас. Якщо SIM-карта зареєстрована на іншу особу (або взагалі не ідентифікована), процес MNP може затягнутися або бути неможливим.

3. Дізнатися про перспективи тарифу

Якщо ви плануєте залишитися у поточного оператора, зайдіть в особистий кабінет або зателефонуйте в підтримку. Можливо, ваш тарифний план – з тих "архівних", які подорожчають уже з 2 квітня. У такому разі вигідніше перейти на інший тариф (навіть у того ж оператора) до настання нових цін, ніж платити на 100 грн більше за старі умови.

