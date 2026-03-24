Массовый ценопад в "АТБ": 5 товаров, на которых можно существенно сэкономить

Магазин "АТБ" традиционно радует своих покупателей масштабными скидками, позволяющими значительно сократить расходы на еженедельные закупки. В этот раз под волну акций попали как популярные вкусности и бакалея, так и товары для дома. Выгода становится еще более заметной, если рассчитываться банковской картой "АТБ" — в таком случае действуют дополнительные скидки.

"Телеграф" подобрал 5 самых интересных позиций. Их сейчас можно приобрести по очень привлекательным ценам.

Кокосовые чипсы Frutex (20 г) — цена снизилась с 34.60 грн до 19.90 грн (а с картой АТБ только 18.90 грн ).

Если купить этот набор из пяти товаров по обычным ценам, то чек составил бы 527.80 грн. Однако благодаря текущим акциям общая стоимость корзины снижается до 353.20 грн.

Наибольшую выгоду получат держатели банковских карт АТБ: для них этот набор будет стоить всего 335.53 грн, что позволяет сэкономить более 192 грн на одной покупке.

Акции продлятся до 31 марта.

