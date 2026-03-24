Пасха влетит в копеечку? Сколько стоит собрать праздничную корзинку продуктов в "Novus"
Даже за самый базовый набор придется отдать несколько сотен гривен
До православной Пасхи в Украине, которая в 2026 году отмечается 12 апреля, осталось всего несколько недель. Уже сейчас в супермаркетах можно приценится к праздничной корзинке.
"Телеграф" рассказывает о том, сколько стоят продукты на Пасху в "Novus". Для этого мы проанализировали ассортимент магазина и разобрали, что из традиционного перечня можно уже купить уже сейчас.
Цены в "Novus"
Главные атрибуты праздника — паски и яйца:
В "Novus" уже сейчас можно приобрести паски различного размера (от 100г до 450). Цены на них находятся в районе 35-90 гривен.
Десяток куриных яиц C0 в упаковке можно приобрести по цене от 81 до 100 гривен (в зависимости от производителя).
Мясная часть корзины:
Цены на салями стартуют примерно от 60 гривен за 100г, тогда как цены на ветчину начинаются примерно от 44 гривен.
Молочные продукты:
Сливочное масло в Novus можно приобрести по цене от 80 гривен за 180г.
Цены на нарезки твердых сыров начинаются от 80 гривен за 100г.
Кагор
Без скидок этот алкогольный напиток в "Novus" можно приобрести за 195 гривен за (700-750мл).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где лучшие цены на праздничный декор для пасок.