Пасха влетит в копеечку? Сколько стоит собрать праздничную корзинку продуктов в "Novus"

Даже за самый базовый набор придется отдать несколько сотен гривен

До православной Пасхи в Украине, которая в 2026 году отмечается 12 апреля, осталось всего несколько недель. Уже сейчас в супермаркетах можно приценится к праздничной корзинке.

"Телеграф" рассказывает о том, сколько стоят продукты на Пасху в "Novus". Для этого мы проанализировали ассортимент магазина и разобрали, что из традиционного перечня можно уже купить уже сейчас.

Цены в "Novus"

Главные атрибуты праздника — паски и яйца:

В "Novus" уже сейчас можно приобрести паски различного размера (от 100г до 450). Цены на них находятся в районе 35-90 гривен.

Цены на паски в Novus

Десяток куриных яиц C0 в упаковке можно приобрести по цене от 81 до 100 гривен (в зависимости от производителя).

Цены на яйца

Мясная часть корзины:

Цены на салями стартуют примерно от 60 гривен за 100г, тогда как цены на ветчину начинаются примерно от 44 гривен.

Цены на колбасу

Цены на ветчину

Молочные продукты:

Сливочное масло в Novus можно приобрести по цене от 80 гривен за 180г.

Цены на масло сливочное

Цены на нарезки твердых сыров начинаются от 80 гривен за 100г.

Цены на твердый сыр

Кагор

Без скидок этот алкогольный напиток в "Novus" можно приобрести за 195 гривен за (700-750мл).

Цены на кагор

Сколько стоит пасхальная корзинка 2026. Инфографика - Телеграф

