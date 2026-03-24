Масовий цінопад в "АТБ": 5 товарів, на яких можна суттєво зекономити

Магазин "АТБ" традиційно радує своїх покупців масштабними знижками, що дозволяють значно скоротити витрати на щотижневі закупи. Цього разу під хвилю акцій потрапили як популярні смаколики та бакалія, так і товари для дому. Вигода стає ще помітнішою, якщо розраховуватися банківською карткою АТБ — у такому разі діють додаткові знижки.

"Телеграф" підібрав 5 найцікавіших позицій. Їх зараз можна придбати за дуже привабливими цінами.

Кокосові чіпси Frutex (20 г) — ціна знизилася з 34.60 грн до 19.90 грн (а з карткою АТБ лише 18.90 грн ).

Хінкалі "Грузинські" (0,6 кг) — замість 75.50 грн зараз коштують 48.60 грн (з карткою — 46.17 грн ).

Кава "Чорна Карта Gold" (120 г) — акційна ціна 179.50 грн замість 265.90 грн (з карткою — 170.52 грн ).

Засіб для посуду NEO PURE (0,5 л) — ціна впала з 58.90 грн до 40.40 грн (з карткою — 38.38 грн ).

Вафельні кульки LUMARKI (120 г) — тепер коштують 64.80 грн замість 92.90 грн (з карткою — 61.56 грн).

Якщо придбати цей набір із п'яти товарів за звичайними цінами, чек склав би 527.80 грн. Проте завдяки поточним акціям загальна вартість кошика знижується до 353.20 грн.

Найбільшу вигоду отримають власники банківських карток АТБ: для них цей набір коштуватиме лише 335.53 грн, що дозволяє заощадити понад 192 грн на одній покупці.

Акції триватимуть до 31 березня.

