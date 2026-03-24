Популярный сыр резко подорожал: теперь он стоит более 600 грн в одном из магазинов

Самая высокая цена на большинство сыров есть в "Megamarket"

В марте 2026 года в Украине зафиксирован рост цен на популярные виды сыра по сравнению с февралем, причем в отдельных магазинах цены уже превышают 600 гривен за килограмм.

За один месяц ценники поднялись от 22 до 42 гривен на разные позиции. "Телеграф" узнал это из данных "Минфин".

Как изменились ценники на популярный твердый сыр

В частности, сыр "Звени Гора" голландский 45% сейчас в среднем стоит 581,10 гривны за кило.

у "Metro" — 566,80 грн;

в "Auchan" — 539,00 грн;

в "Megamarket" цена уже поднялась до 637,50 грн за килограмм.

В феврале средняя стоимость этого сыра составила 559,19 грн, поэтому подорожание составило около 22 гривен.

Меньший формат (285 г) также вырос в цене – у "Novus" он стоит 219 против 192,33 гривны в феврале.

Сыр "Комо" традиционный 50% также демонстрирует рост:

у "Novus" он стоит 589 грн за кг ;

; в "Auchan" — 549 грн;

в "Megamarket" — 593,70 грн.

Для сравнения, в феврале средняя цена составила 535,46 грн, то есть продукт подорожал примерно на 42 грн.

Сколько стоит сыр "Звени Гора" и "Комо".

