Популярний сир різко подорожчав: тепер він коштує понад 600 грн в одному з магазинів

Найвища ціна на більшість сирів є в "Megamarket"

У березні 2026 року в Україні зафіксовано зростання цін на популярні види твердого сиру порівняно з лютим, причому в окремих магазинах ціни вже перевищують 600 гривень за кілограм.

За один місяць цінники піднялись від 22 до 42 гривень на різні позиції. "Телеграф" дізнався про це з даних "Мінфін".

Як змінились цінники на популярний твердий сир

Зокрема, сир "Звени Гора" голландський 45% нині в середньому коштує 581,10 гривень за кіло:

у "Metro" — 566,80 грн;

в "Auchan" — 539,00 грн;

в "Megamarket" ціна вже піднялася до 637,50 грн за кілограм.

У лютому середня вартість цього сиру становила 559,19 грн, тож подорожчання склало близько 22 гривень.

Менший формат (285 г) також зріс у ціні — у "Novus" він коштує 219 проти 192,33 гривні у лютому.

Сир "Комо" традиційний 50% також демонструє зростання:

у "Novus" він коштує 589 грн за кг ;

; в "Auchan" — 549 грн;

в "Megamarket" — 593,70 грн.

Для порівняння, у лютому середня ціна становила 535,46 грн, тобто продукт подорожчав приблизно на 42 грн.

Скільки коштує твердий сир "Звени Гора" та "Комо". Фото: скріншот з Мінфін

