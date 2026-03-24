Великдень влетить у копієчку? Скільки коштує зібрати святковий кошик продуктів у "Novus"
Навіть за базовий набір доведеться віддати кілька сотень гривень
До православного Великодня в Україні, який у 2026 році відзначається 12 квітня, залишилося всього кілька тижнів. Вже зараз у супермаркетах можна прицінитись до святкового кошика.
"Телеграф" розповідає про те, скільки коштують продукти на Великдень у "Novus". Для цього ми проаналізували асортимент магазину та розібрали, що із традиційного переліку можна вже купити вже зараз.
Ціни на "Novus"
Головні атрибути свята — паски та яйця.
У "Novus" вже зараз можна придбати паски різного розміру (від 100г до 450). Ціни на них знаходяться у районі 35-90 гривень.
Десяток курячих яєць C0 в упаковці можна придбати за ціною від 81 до 100 гривень (залежно від виробника).
М’ясна частина кошика:
Ціни на салямі стартують приблизно від 60 гривень за 100г, тоді як ціни на шинку починаються приблизно від 44 гривень.
Молочні продукти:
Вершкове масло Novus можна придбати за ціною від 80 гривень за 180г.
Ціни на нарізування твердих сирів починаються від 80 гривень за 100г.
Кагор
Без знижок цей алкогольний напій у Novus можна придбати за 195 гривень за (700-750мл).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де найкращі ціни на святковий декор для пасок.