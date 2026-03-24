Великдень влетить у копієчку? Скільки коштує зібрати святковий кошик продуктів у "Novus"

Навіть за базовий набір доведеться віддати кілька сотень гривень

До православного Великодня в Україні, який у 2026 році відзначається 12 квітня, залишилося всього кілька тижнів. Вже зараз у супермаркетах можна прицінитись до святкового кошика.

"Телеграф" розповідає про те, скільки коштують продукти на Великдень у "Novus". Для цього ми проаналізували асортимент магазину та розібрали, що із традиційного переліку можна вже купити вже зараз.

Ціни на "Novus"

Головні атрибути свята — паски та яйця.

У "Novus" вже зараз можна придбати паски різного розміру (від 100г до 450). Ціни на них знаходяться у районі 35-90 гривень.

Ціни на паски в Novus

Десяток курячих яєць C0 в упаковці можна придбати за ціною від 81 до 100 гривень (залежно від виробника).

Ціни на яйця

М’ясна частина кошика:

Ціни на салямі стартують приблизно від 60 гривень за 100г, тоді як ціни на шинку починаються приблизно від 44 гривень.

Ціни на ковбасу

Ціни на шинку

Молочні продукти:

Вершкове масло Novus можна придбати за ціною від 80 гривень за 180г.

Ціни на вершкове масло

Ціни на нарізування твердих сирів починаються від 80 гривень за 100г.

Ціни на твердий сир

Кагор

Без знижок цей алкогольний напій у Novus можна придбати за 195 гривень за (700-750мл).

Ціни на кагор

