Rolex за миллион. На руке соратницы Труханова заметили легендарные часы, скрытые от налоговой (фото)

В Украине работать для покупки такого аксессуара придется более десятка лет

Депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко засветилась на фото в сети с шикарными часами Rolex на руке. Их стоимость составялет порядка 130-140 минимальных зарплат в Украине.

Соответствующие обсуждения разгорелись в социальной сети Threads. Автор поста опубликовал фотографию, на которой видны те самые роскошные часы.

На официальных площадках стоимость аксессуара составляет более 25 тысяч евро.

Rolex Cosmograph Daytona — это профессиональный хронограф (часы с функцией секундомера), изначально созданный для автогонщиков. Название связано с гонкой 24 часа Дейтоны во Флориде. Считается одной из самых культовых моделей Rolex.

Rolex Cosmograph Daytona. Фото: Официальный сайт Rolex / скриншот: "Телеграф"

Каждые часы Rolex Daytona имеют уникальный серийный номер, который обычно представляет собой 4-8-значное число. Серийный номер может предоставить ценную информацию о часах, включая дату их производства.

Эта модель часов выполнена из комбинации прочной нержавеющей стали и настоящего 18-каратного жёлтого золота, с очень твёрдым сапфировым стеклом. Также внутри находится механизм из металлических сплавов и синтетических камней, который точно измеряет время.

Что интересно, цена часов составляет порядка 25 200 евро (1,2 млн гривен), а минимальная зарплата в Украине — 8 647 грн в месяц по состоянию на 2026 год (примерно 170 евро).

Итого, есть взять 170 евро минималки, то потребуется более 12 лет, чтобы накопить на таке часы. Но при условии, что деньги совершенно не будут тратиться на жизнь. Выходит, что Rolex Daytona за 25 200 € = примерно 145-150 минимальных зарплат в Украине.

Если сказать проще, аксессуар стоит почти полтора десятка лет минимальной зарплаты в Украине.

Зарплата депутата за прошлый год составила 729 508 грн, то есть, ей нужно примерно полтора (без трат) года для приобретения таких часов.

Светлана Осауленко показала часы Rolex Daytona. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Часов нет в декларации?

В последней годовой декларации, которую Осауленко подала в конце марта 2026 за 2025 год, не указано наличие этих часов.

Так, согласно декларации на сайте YouControl, депутат имеет три квартиры (одна по наследству в долевой собственности 50/50, одна большая 137,9 м² в собственности, ещё одна 90,1 м² у дочери по наследству), нежилое помещение, земельный участок.

В графе транспортных средств указано, что ей принадлежит Lexus RX 300 (2018) — стоимость около 1,9 млн грн, а ее супругу — Lexus GX (2016).

Заработная плата за прошлый год составила 729 508 грн гривен и еще 35 830 грн — пенсия. Дополнительные выплаты — 2 000 гривен. Зарплата супруга — 59 671 грн.

Наличными муж депутата хранит 850 000 грн. Наличные у дочери — 250 000 грн. На банковских счетах хранится:

3 026 грн (банк "Південний")

2 106 грн (ПриватБанк)

1 113 грн (OTP Bank)

У супруга Осауленко:

196 181 грн (банк "Південний")

15 647 грн** (ПриватБанк)

10 119 USD** (ПриватБанк)

10 588 USD** (Piraeus Bank)

5 043 USD** (Південний)

Светлана Осауленко — что о ней известно

Родилась в 1984 году.

2001-2006 училась в Одесской национальной юридической академии. Образование полное высшее. Кандидат юридических наук.

В период 2010-2011 годов была доцентом кафедры административного и финансового права Национального университета "Одесская юридическая академия".

2005-2006 годы – юрисконсульт на многоотраслевом предприятии "Агротехсервис".

Затем с 2006 по 2010 – ассистентка кафедры административного и финансового права Одесской национальной юридической академии.

2011-2013 годы – директор коммунального предприятия Одесского городского совета "Жилищно-коммунальный сервис "Фонтанский".

2013-2014 годы – председатель Приморской районной администрации Одесского городского совета.

С 2014 года — профессор кафедры административного и финансового права Национального университета "Одесская юридическая академия".

С 2015 года депутат Одесского городского совета 7 созыва от политической партии "Украинская морская партия Сергея Кивалова". Член постоянной депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности. Член Совета Партии Украинская морская партия Сергея Кивалова.

Работала под руководством мэра Геннадия Труханова (уже экс-мэр).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что основатель "АТБ" засветил часы дороже 10 миллионов.