Пасха на "широкую ногу": Слобоженко, которого ищут за неуплату налогов, показал часы по цене квартиры

Аксессуар стоит более 7 миллионов гривен

Александр Слобоженко — скандальный украинский блогер, арбитражник и миллионер, подозреваемый в неуплате налогов более чем на 200 млн гривен и незаконном пересечении государственной границы. На этот раз он оказался в центре внимания из-за публикации в соцсетях, где он показал празднование Пасхи. Внимание привлекло не только само событие, но и аксессуар бизнесмена — роскошные часы, стоимость которых оценивается в несколько миллионов гривен.

Об этомсообщил один из пользователей платформы Threads, опубликовавший пост с фото Слобоженко. По его словам, блогер выбрал модель Patek Philippe Nautilus 5980/1AR-001 — премиальные часы швейцарского бренда Patek Philippe,

На рынке такая модель может стоить около 135 тысяч евро. По актуальному курсу это более 7 миллионов гривен.

Александр Слобоженко. Фото: Фото: Threads

Эта модель имеет свои особенности, которые отличают ее среди других хронографов. В частности вместо классических двух или трех отдельных счетчиков в ней использован один комбинированный субциферблат. Часы выпускались с 2013 по 2022 год и считаются одним из узнаваемых вариантов в линейке Nautilus.

Часы Александра Слобоженко. Фото: Threads

Напомним, что журналисты уже обращали внимание на стремительное обогащение Слобоженко. В частности, писали, что он зарабатывает на маркетинге и онлайн-проектах, но в то же время задавали вопрос, насколько прозрачен этот бизнес. Сам Слобоженко заявлял, что все деньги из легальной предпринимательской деятельности.

Вызвали вопросы и его инфопродукты. Часть пользователей и авторов в соцсетях писали, что курсы могут быть переоценены или не давать обещанного результата. В то же время, другие клиенты оставляли положительные отзывы.

Также в июне 2025-го Слобоженко затусил в Варшаве на концерте украинских звезд. 26-летний предприниматель "засветился" на фото украинского диджея Korolova (Ольга Королева), выступавшей на разогреве украинского электронного дуэта ARTBAT.