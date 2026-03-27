"Зеленых человечков" не будет. Как Эстония готовится к войне с Россией

Страна уже закупила некоторые системы противовоздушной обороны

На фоне регулярных угроз России в сторону Эстонии и Балтии возникает немало вопросов. В частности, действительно ли будет применена пятая статья НАТО в случае нападения; как именно готовится Таллин к войне с Москвой; хватит ли Эстонии оружия, войска воевать и на каких союзников страна полагается.

"Телеграф" обратился к профессору международного права, старшему ментору Института права Таллиннского Технического Университета Евгению Цыбуленко, чтобы получить ответы.

Состояние войск, наличие оружия и надежды на НАТО. Какой уровень подготовки Эстонии сейчас

Эстония предложила поднять планку расхода на оборону до 5% ВВП и активно вооружается. Но хватит ли этих средств для обороны от агрессора с Востока, учитывая, что, например, свои гаубицы она передала Украине, а южнокорейские K9 и французские CAESAR могут производиться и медленно поступать?

— По К9 они уже стоят на вооружении. Фактически будут докупать CAESAR. В принципе, когда Эстония передала все свои гаубицы, это учитывалось. Поэтому сейчас ситуации с нехваткой вооружения нет. Напротив, поступает много нового вооружения, в частности польское, турецкое, также закупаются бронетранспортеры.

Евгений Цибуленко

Эстония сейчас активно вооружается. Уже поступили HIMARS. Эстонские военные прошли учения по работе с ними и сейчас полностью подготовлены. Страна готова, чтобы наносить удары вглубь России, если это произойдет. То есть в сторону Санкт-Петербурга или Москвы полетят не дроны, а HIMARS и ATACMS. Уже осуществлена закупка противокорабельных ракет, полностью перекрывающих Балтийское море с эстонской территории. Поэтому в случае любой войны в этом направлении полностью перекрывается экспорт российской нефти по морю.

Ранее Эстония имела ПВО ближнего радиуса действия, летом 2025 г. стало известно, что она закупает немецкие системы среднего радиуса. За это время страна получила что-нибудь, способное сбивать баллистику?

— Страна уже закупила некоторые системы противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, об IRIS-T SLM, они работают на среднюю дальность, но не специализируются на перехвате баллистики. Впрочем, опыт Украины показал, что если они работают по самолетам, крылатым ракетам, то имеют почти стопроцентную эффективность. Они могут перехватывать некоторые баллистические цели на терминальном этапе полета.

К тому же, уже появилась новая модификация IRIS-T SLX большой дальности, которая имеет противобаллистическую специализацию большой дальности. В дальнейшем вопрос будет заключаться в закупке таких ракет, ведь у Эстонии нет дальнобойных систем ПВО. Рассматривается возможность их приобретения в 2030 году. Страна не исключает планы закупки Patriot и других израильских систем.

Кроме того, в случае угрозы в Эстонию перебросят системы из соседних стран и членов НАТО. Такой сценарий уже отработан. Не следует забывать и о соседних странах, имеющих свои системы ПВО, которые тоже могут сбивать ракеты. Поэтому россиян может ожидать неприятный сюрприз, они могут полагать, что Эстонию за три дня разбомбят одним налетом, а затем окажется, что все-таки у эстонских парней есть зубы и воля к сопротивлению.

По состоянию на сегодня военные контингенты каких стран размещены в Эстонии и чьи приказы они будут выполнять в случае нападения РФ? Не получится ли так, что военно-политическое руководство условной Британии или Германии решит "не ссориться" с россиянами, рассчитывая на будущие преференции при покупке энергоносителей?

— В разных балтийских странах размешены солдаты из других стран, это, так сказать, специфика этих регионов. То есть в Эстонии условно англичане, в Латвии – канадцы, в Литве – немцы. Фактически, военный контингент постоянно усиливается и проходит ротацию, чтобы иметь нужные навыки на соответствующих территориях. Эстонская армия формируется с опытом как воевать именно в условиях нашей местности.

К слову, эта территория вовсе не танкопроходимая, чем-то похожа на север Украины, то есть леса, болота. У россиян здесь не получится наступать широким фронтом. Но будет, вероятно, использоваться полупартизанская тактика, которую Россия применяет на севере Украины. Как сказал один из наших военных: "Ну, может, россияне до Таллина и дойдут через два дня, но они там все и умрут, они об этом знают".

Рассчитывает ли Эстония в случае нападения сразу на пятую статью устава НАТО?

— В Эстонии в принципе все хорошо отработано и в случае необходимости усилить этот контингент можно очень быстро. Все эти части, которые здесь есть, здесь важно даже не их количество, а само присутствие как таковое. Тогда Путин будет понимать, что он нападет не на абстрактного члена НАТО, а на конкретного.

Эти люди, которые говорят, что НАТО в случае нападения будет проводить бесконечные консультации, прежде чем перейти к действиям, не понимают специфику работы Альянса. У НАТО, как и в любой армии, есть начальство. То есть командир, командующий определенными подразделениями, частями и т.д. И любые силы, передаваемые на усиление, они подчиняются именно ему, а не своему национальному правительству.

То есть, если англичане усиливают эстонскую бригаду, то они подчиняются именно эстонскому командиру этой бригады или дивизии, а не правительству Великобритании. В случае нападения все части на территории Эстонии будут вступать в бой.

Более того, я не думаю, что Россия пока потянет войну на два фронта условно. Кремлю едва удается держать позиции в Украине, а нападение на страну-члена НАТО потребует немало ресурсов и денег. Кроме того, есть угроза полностью перекрыть транспортировку нефти по Балтийскому морю.

Есть ли у эстонской армии достаточное количество людей для войны с Россией

— Насколько я помню, примерно 5 000 человек, которые постоянно служат, еще есть резерв где-то 25 000. Все эти люди регулярно проходят обучение и ротацию, что позволяет держать руку на пульсе.

Заметим, что армия Эстонии состоит из Сил обороны (Eesti Kaitsevägi) и военизированной добровольческой организации Кайтселийт (Союз обороны), которая объединяет около 20 000 человек.

Подготовка к приходу "зеленых человечков" и противостояние российской пропаганде

Вы в свое время говорили, что появление в Эстонии "зеленых человечков" исключено, поэтому возможно только полномасштабное вторжение. А есть ли гарантия того, что в Нарви нет спящих агентов РФ с оружием в схронах, которые по приказу Кремля готовы выступить против законных властей страны?

— Если они есть, то их очень немного, потому что, в принципе, наша служба безопасности работает достаточно активно. Таких одиозных людей либо уже арестовали, либо депортировали в Россию. Но, как я говорил, даже если нет, если они появятся, их зачистят очень быстро. То есть, надо понимать, что в Крыму к этому был никто не готов. В Эстонии к такому сценарию готовятся очень тщательно и серьезно. Это будет моментальная реакция без всяких шансов.

Какие шаги предпринимает Эстония в сфере информационной и культурной сохранности для минимизации опасности со стороны РФ?

— После 2014 года Эстония всегда говорила, что у нас есть свобода, мы держим лидерство среди стран мира по свободе интернета. Да, может показаться, что русскоговорящие себя чувствуют здесь достаточно комфортно. Но после начала полномасштабного вторжения очень жестко взялись за это. Во-первых, наконец-то закрыли русскоязычные школы. То есть здесь многие годы были фактически параллельные системы, когда существовали эстонские и русскоязычные школы. Конечно, они учились по эстонским программам, но основной язык обучения там был русский. После 2022 года эту систему полностью закрыли. Сейчас только эстонские школы.

Также закрыли российские политические каналы по телевидению. Сейчас все это запрещено. Даже некоторые одиозные российские сайты тоже заблокированы в Эстонии.

В августе 2024 года Эстонская православная церковь приняла новый устав, которым вроде бы разорвала связи с Московским патриархатом и закрепила самостоятельность в церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских делах. В апреле и июне 2025 года парламент Эстонии проголосовал за соответствующие изменения в законодательство, но президент Алар Карис дважды ветировал закон против приходов МП? Почему это происходит? Ведь опыт Украины показывает, что многие священники УПЦ МП были "пятой колонной" и работали на врага.

— В Эстонии было параллельно две церкви эстонской автокефальная православная церковь, которая подчинялась Константинополю, и эстонско-православная церковь Московского патриархата. От последней требуют полностью прекратить какие-либо контакты с российской церковью. Они уже переименовались, теперь это эстонская христианская православная церковь.

Впрочем, полностью контакты с Москвой не разорвали, поэтому наш парламент разработал законопроект, как это сделать принудительно. Из-за ветирования президента сейчас законопроект в Верховном суде. Карис считал, что это немного непропорциональный запрет, с чем я, конечно, не согласен. Теперь решение за судом.

Подготовка населения к войне и наследование опыта Украины

Какой опыт Украины в противостоянии с Россией может использовать Эстония?

— Полномасштабное вторжение и российская оккупация в 2014 году стали так сказать движущей силой для многих процессов. В частности, закрытие российских школ, закрытие российских каналов, работа с церковью, закрытие границ. Эстония фактически являлась одним из инициаторов, чтобы не выдавать вообще туристические визы россиянам.

Местные русскоязычные они не владеют эстонским, но имеют альтернативные каналы с достоверной информацией. Эстония лучше всех из других европейских стран освещает события в Украине.

Как проходит обучение/подготовка гражданского населения к возможному вторжению? Проводят ли какие-то курсы обращения с оружием, соответствующего реагирования на тревоги, разъяснения о способах укрытия (две стены), информирование о расположении бомбоубежищ и т.п.?

— У нас люди знают, где находятся бомбоубежища, правила поведения при налетах, куда прятаться и так далее. В принципе, все проинформированы, всем розданы брошюры, где все расписано, как и куда дойти, какие минимальные запасы. Есть разные циклы программ на разные случаи, когда нет электричества, воды и т.д. Также критические учреждения, в частности, больницы имеют генераторы.

В вопросе гражданской защиты Эстония многое берет от Украины, учится на ее опыте. Это касается и систем оповещения об атаках, реагировании на них и т.д.

Эстония фиксирует активность дронов на границе из-за российской агрессии, в частности, БПЛА появлялись над Чудским озером, вблизи военных объектов и аэропортов. Кое-что даже сбили… Готов ли Таллин к жесткому пресечению таких попыток нарушения своего воздушного пространства и сбитию этих "залетных" аппаратов?

— Буквально сегодня представлен законопроект, который планируется принять в скором времени. Он предоставляет договор по полномочиям как армии, так и полиции по борьбе с дронами. То есть, этот вопрос на технологическом фронте тоже отработается.

Что касается чужих самолетов, то в Эстонии есть свой протокол работы, не включающий в себя сбитие. Когда фиксируется нарушение воздушного пространства, поднимаются истребители, сопровождающие самолет до границ.

